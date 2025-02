TERREMOTO OGGI: NUOVI EVENTI SISMICI AI CAMPI FLEGREI

Nottata movimentata ai Campi Flegrei a causa di diverse scosse di terremoto oggi, domenica 16 febbraio 2025, per le quali gli addetti ai lavori e gli esperti parlano di uno sciame sismico in corso. Sono due gli eventi sismici che hanno superato la soglia dei due gradi sulla scala Richter, in particolare c’è una scossa di magnitudo Md 2.2 che è stata registrata alle ore 4:30 dalla sala operativa di Napoli dell’Ingv-Ov.

Terremoto oggi Carrara M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa di M 5.8 gradi in Russia

Per quanto riguarda l’epicentro di questo terremoto, è stato individuato a latitudine 40.8250 e longitudine 14.1360. Oltre alle coordinate geografiche, è stato fornito pure l’ipocentro, individuato a due chilometri di profondità. Trattandosi di una zona molto popolosa, sono diversi i Comuni vicini alla zona in cui è avvenuto il sisma, comunque quelli entro i 10 chilometri dall’epicentro sono, oltre a Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Monte di Procida, Marano di Napoli, Napoli e Calvizzano.

Terremoto Campi Flegrei, 11 scosse nelle ultime ore/ Nuovo sciame sismico, magnitudo massima 2.3

Una mezzoretta prima, invece, è stato registrato un terremoto di magnitudo Md 2.1 sempre nella zona dei Campi Flegrei, con epicentro molto vicino a quello sopracitato, ma ad una profondità di tre chilometri.

TERREMOTO OGGI: INGV-OV SEGNALA SCIAME SISMICO A POZZUOLI

Queste due scosse, però, sono la punta dell’iceberg dello sciame sismico in atto nelle ultime ore ai Campi Flegrei, in particolare da ieri. Infatti, l’Osservatorio Vesuviano nella giornata di sabato ha provveduto ad avvertire il Comune di Pozzuoli riguardo tali eventi che stanno interessando la zona, dove sono stati registrati una cinquantina di scosse di terremoto che fortunatamente non hanno finora avuto una intensità tale da destare preoccupazione.

Terremoto oggi Messina M 2.6/ Ingv ultime notizie, tremano gli Stati Uniti, scossa di M 5.9

Ma l’attenzione resta comunque alta, non a caso l’Ingv aveva segnalato che avrebbe provveduto a fornire ciclicamente degli aggiornamenti sull’evoluzione di questo fenomeno, che è andato avanti per tutta la notte.

Nel frattempo, è stata registrata una scossa di terremoto oggi anche sulla costa marchigiana pesarese. In questo caso è stata di magnitudo ML 2.0, è avvenuta alle 5:31 ed è avvenuta a largo della zona di Pesaro Urbino, quindi nessun Comune è stato individuato entro i 20 chilometri dall’epicentro di questo sisma.