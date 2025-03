TERREMOTO OGGI, NUOVA SCOSSA AI CAMPI FLEGREI

Una nuova scossa di terremoto è avvenuta oggi ai Campi Flegrei, con l’Italia divisa tra il maltempo che sta flagellando Toscana ed Emilia-Romagna e l’attività sismica che sta facendo crescere la paura in Campania, in particolare nella zona di Napoli. Stando ai dati forniti dalla sala operativa dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto oggi è avvenuto alle ore 19:44 ed è stato di magnitudo Md 3.5 sulla scala Richter.

Campi Flegrei, sollevamento del suolo triplicato e scosse più forti/ "Ora il magma è a 10 chilometri"

L’epicentro è stato localizzato a latitudine 40.8200 e longitudine 14.1580, con ipocentro individuato a 3 chilometri di profondità. Proprio quest’ultimo aspetto, unito all’intensità della scossa sismica, rende la stessa distinguibile dalla popolazione locale. Infatti, si stanno susseguendo sui social le segnalazioni della scossa di terremoto. Se teniamo conto del raggio di 10 chilometri dall’epicentro del sisma, quelli coinvolti sono Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Napoli, Monte di Procida, Marano di Napoli e Calvizzano.

Terremoto Campi Flegrei/ La vulcanologa Ingv: “Ci aspettiamo scosse anche più forti di M 4.4”

TERREMOTO CAMPI FLEGREI TRA BAGNOLI E POZZUOLI

Torna la preoccupazione, dunque, ai Campi Flegrei per la nuova scossa di terremoto, dopo quella di 4.4 tra mercoledì e giovedì. Tenendo conto delle coordinate geografiche fornite, l’epicentro è vicino Bagnoli, in un punto poco lontano da quello della scorsa dell’altra notte, nella zona di via Napoli, tra Bagnoli e Pozzuoli.

Stando a quanto riportato da Il Mattino, il sisma è stato percepito pure nella zona collinare partenopea, al Vomero, ma anche a Chiaia, Posillipo e in zone limitrofe ai Campi Flegrei come Varcaturo. Attualmente non si registrano feriti o danni a cose, ma comunque sono necessarie verifiche opportune.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI/ Il panico e la fuga (dei politici) fanno più danni di un’eruzione del Vesuvio

Peraltro, nella giornata odierna c’era stato un incontro tra il sindaco di Napoli e il ministro degli Interni per discutere dell’emergenza bradisismo. Ad esempio, Manfredi avrebbe chiesto la riapertura della caserma dei vigili del fuoco di Fuorigrotta, più uomini in campo e che gli agenti municipali vengano usati 24 ore al giorno.