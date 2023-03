Terremoto oggi Campobasso 4.6/ Ultime notizie INGV, scossa fino a Napoli e Foggia

Un terremoto di magnitudo ML 4.6 è stato registrato a 2 km a ovest di Montagano, in provincia di Campobasso. La scossa, registrata in data 28-03-2023 alle ore 21:52:45, ha coordinate geografiche latitudine 41.6450 e longitudine 14.6460. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 23 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Il terremoto è stato localizzato a 58 km a Nord di Benevento, a 68 km da Caserta, a 77 km a ovest di Foggia, a 82 da Avellino e a 96 da Napoli. La scossa è stata avvertita anche in altre città come San Severo, Acerra, Aversa, Afragola, Casoria, Giugliano, Chieti, Marano, Portici, Ercolano, Pescara, Torre del Greco, Pozzuoli e Scafati.

Terremoto in provincia di Campobasso:

Il terremoto di 4.6 in provincia di Campobasso è stato avvertito con particolare intensità in comuni limitrofi. I più vicini sono Montagano, Ripalimosani, Limosano, Sant’Angelo Limosano, Matrice, Petrella, Castropignano, Oratino, Fossalto, San Biase, Campobasso (a 10 km) e Castellino del Biferno.

La scossa è stata avvertita distintamente in Molise, Abruzzo e Campania. Sui social, tanti gli utenti che dicono di aver sentito il sisma. Minuti di paura, dunque, per molti abitanti delle tre regioni. Al momento non è chiaro se vi siano danni ad abitazioni ed edifici o se vi siano feriti.

