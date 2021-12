Terremoto oggi Campobasso M 2.4/ Ingv ultime notizie, sisma in località Vinchiaturo

Andiamo ad analizzare insieme il nuovo bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con tutte le scosse di terremoto che si sono verificate oggi e nelle ultime ore in Italia, così come nel resto del mondo. Il sisma più recente è stato quello della notte passata in Molise. Alle ore 4:28, a due chilometri a est dalla località di Vinchiaturo, in provincia di Campobasso, si è verificato un evento tellurico di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 41.49 gradi di latitudine, 14.63 di longitudine e una profondità di 21 chilometri sotto il livello del mare.

Per quanto riguarda i comuni interessati dal sisma, invece, si segnalano in zona San Giuliano del Sannio, Cercepiccola, Mirabello Sannitico, Ferrazzano e Baranello. Benevento è invece la città più vicina, segnalata a 42 chilometri, quindi Caserta a 52, e più staccate Acerra e Avellino, rispettivamente a 64 e 65 chilometri di distanza. Vinchiaturo che ha tremato anche nelle tarda serata di ieri, sempre con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, precisamente alle ore 23:53.

TERREMOTO OGGI CAMPOBASSO, SVIZZERA E ANCONA: I DETTAGLI DELL’INGV

Altro terremoto segnalato oggi dall’Ingv è quello avvenuto non in Italia ma in Svizzera, di magnitudo 2.3 gradi. Il sisma è stato registrato alle ore 2:17 della notte passata, fra domenica 19 e lunedì 20 dicembre, e il suo epicentro è stato classificato con coordinate geografiche (lat, lon) 46.866, 8.838 ad una profondità di 10 km.

Segnaliamo infine una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter avvenuta alle ore 19.07 di ieri sera lungo la Costa Marchigiana Anconetana (provincia di Ancona). In tutti i quattro casi segnalati su questa pagina non si sono verificati danni a edifici o vie di comunicazione, ne tanto meno dei feriti, vista anche l’entità dei terremoti stessi.

