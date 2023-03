Terremoto oggi Campobasso M 2.9/ Ingv ultime notizie, forte sisma M 5.8 in Iran

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, venerdì 24 marzo 2023, in provincia di Campobasso. Come segnalato live, in tempo reale, dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è avvenuto a 4 chilometri a nord della località di Sant’Elia a Pianisi, ed ha avuto una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter,

Il sisma è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 00 e 46 minuti della notte passata in una zona con coordinate geografiche pari a 41.6620 gradi di latitudine, 14.8620 di longitudine e una profondità di 27 chilometri sotto il livello del mare. A livello di Comuni in zona sono stati segnalati quelli di Ripabaottoni, Monacilioni, Provvidenti, Bonefro e Campolieto, tutte località della provincia di Campobasso mentre la città con più di 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere San Severo, distante 43 chilometri, con Benevento a 59, quindi Foggia a 61 e infine Caserta a 79.

TERREMOTO OGGI NEL MAR TIRRENO MERIDIONALE, I DETTAGLI INGV

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto avvenuta nella giornata di oggi in Italia, precisamente quella che ha registrato una magnitudo 2,1 gradi sulla scala Richter localizzata nel Tirreno meridionale, in mare aperto. In questo caso il sisma è avvenuto all‘1 e 46 della scorsa notte, registrato con delle coordinate geografiche pari a 38.7580 gradi di latitudine, 15.5880 di longitudine e una profondità di 160 chilometri sotto il livello del mare.

Messina, distante 63 chilometri dall’epicentro, è risultata essere la città più vicina alla zona del sisma, con Lamezia Terme più staccata a 68, quindi Reggio Calabria a 72, poi Cosenza a 83 e infine Catanzaro a 89. Alle ore 6:24 di stamane si è invece verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 gradi ai Campi Flegrei, e da segnalare infine una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 gradi registrata in Iran, e una di 4,6 gradi avvenuta in Turchia. Per il momento non si hanno notizie di eventuali danni o feriti ma restiamo come sempre in attesa di eventuali aggiornamenti, pronti a riportarvi le notizie di altre scosse di terremoto avvenute oggi.

