Terremoto oggi Campobasso M 2.9/ Ingv ultime notizie, sciame sismico a Ragusa

Sono diverse le scosse di terremoto registrare oggi in Italia, a cominciare da una di magnitudo 2.9 gradi sulla scala Richter, verificatasi alle ore 8:08 di questa mattina a quattro chilometri a sud ovest di Cercemaggiore, in provincia di Campobasso (in Molise). L’evento, come riferisce l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto come coordinate geografiche 41.42 gradi di latitudine e 14.71 di longitudine, mentre la profondità è stata di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Stando a quanto riportato dalla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni che hanno avvertito la scossa sono stati quelli di Santa Croce del Sannio, Cercepiccola e Sassinoro, in provincia di Benevento, nonché San Giuliano del Sannio e Sepino in provincia invece di Campobasso, mentre a 33 chilometri di distanza dall’epicentro troviamo la città di Benevento, e a 50 quella di Caserta, le due città più vicine alla zona del sisma. Il terremoto di oggi non ha comunque provocato alcun danno ad edifici e vie di comunicazioni, ne tanto meno feriti o vittime.

TERREMOTO OGGI A CAMPOBASSO, RAGUSA, SIRACUSA E…

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi in quel di Ragusa, nota località della Sicilia. La terra ha iniziato a tremare alle ore 6:35, quindi un altro sisma alle 8:46 e infine uno alle 9:22, tutte e tre di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter. Stando a quanto specificato dalla Sala Sismica INGV-Roma, le tre scosse odierne nel ragusano hanno avuto coordinate pari a 36.92 gradi di latitudine, e 14.8 di longitudine, con una profondità di 21 chilometri sotto il livello marino. I comuni più vicini all’epicentro sono invece stati Modica, Giarratana, Chiaramonte Gulfi, Scicli e Rosolini, mentre oltre a Ragusa, le città nella zona sono Vittoria, Siracusa, e Gela, dislocate in un raggio compreso fra i 24 e i 52 chilometri di distanza. Segnaliamo anche altre quattro scosse, a cominciare da una di magnitudo 2.1gradi sulla scala Richter avvenuta a Siracusa alle 1:01 della scorsa notte. A mezzanotte e 32 hanno invece tremato le Isole Eolio (magnitudo 2.4), mentre alle 2:29 si è registrata una scossa in provincia di Bologna di magnitudo 2.6 gradi. Infine, ha tremato la costa siciliana nord orientale alle ore 4:17 di notte con una magnitudo di 2.0 gradi.



