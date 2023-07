Terremoto oggi Canale di Sicilia M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa di M 6.0 sull’Isola di Tonga

E’ sabato 22 luglio 2023 e anche oggi andremo a fare il punto su quali saranno le scosse di terremoto principali che si sono verificate in Italia e oltre i confini della nostra nazione. Spulciando il bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è emerso che l’ultimo sisma “significativo” è stato quello avvenuto al sud Italia, nel Canale di Sicilia, una scossa di magnitudo 2.8 gradi registrata alle ore 7:37 di stamane che non ha registrato alcun danno. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata in Puglia, precisamente lungo la costa garganica, in provincia di Foggia.

Terremoto oggi Perugia M 1.9/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Macerata

Si è trattato di un sisma molto leggero, con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 2:46 della notte passata, fra venerdì 21 e sabato 22 luglio 2023. Le sue coordinate geografiche, segnalate dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 41.6950 gradi di latitudine, 16.2550 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto è avvenuto poco distante dalla terraferma e in zona è stato individuato solo il comune di Mattinata. La cittadina con almeno 50mila abitanti più vicina al movimento tellurico è stata invece Manfredonia, distante 29 chilometri, con Barletta a 42, quindi Trani a 49 e infine Andria a 52.

Terremoto oggi Catanzaro M 1.9/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Perugia

TERREMOTO OGGI A TERAMO: I DETTAGLI INGV

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto sempre molto lieve avvenuta oggi. In questo caso il sisma è stato localizzato a 6 chilometri a est di Valle Castellana, in provincia di Teramo, un terremoto con una magnitudo di 1.1 gradi sulla scala Richter. L’evento è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma subito dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle 00 e 8 minuti, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.7400 gradi di latitudine, 13.5670 di longitudine e una profondità di 16 chilometri sotto il livello del mare.

Rocca Santa Maria, Civitella del Tronto, Campli, Folignano e Torricella Sicura, le località individuati in zona, mentre Teramo è risultata essere la città più vicina, distante 14 chilometri, con L’Aquila a 45 e infine Montesilvano a 54. Da segnalare infine una scossa di terremoto registrata non oggi ma nella tarda serata di ieri sull’Isola di Tonga, nel continente australiano, alle ore 21:01 e con una magnitudo di 6.0 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Potenza M 1.8/ Ingv ultime notizie, scossa di M 6.4 in Nicaragua

© RIPRODUZIONE RISERVATA