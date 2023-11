Terremoto oggi Canale di Sicilia meridionale M 2.7/ Ingv ultime notizie, lievi scosse a Savona

Non ci sono state molte scosse di terremoto rilevanti oggi in Italia secondo i dati che arrivano dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’unico riferimento è a un episodio avvenuto alle 03:07 della notte in mare, nel Canale di Sicilia meridionale, tra l’isola di Malta e quella di Lampedusa. La Sala Sismica di Roma ha affermato che il ML è stato di 2.7 sulla scala Richter.

Il sisma in mare non è stato avvertito sostanzialmente da nessuno poiché l’epicentro è stato localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 35.6600, 13.5030 ad una profondità di 30 km. Un punto ben lontano da entrambe le isole. Non ci sono infatti comuni italiani entro 20 km. Non è la prima volta, tra l’altro, che quella zona del Mediterraneo è soggetta di scosse di questo genere, ma nessuna di queste ha mai creato problemi. La situazione è dunque perfettamente sotto controllo da parte degli esperti.

TERREMOTO OGGI: TANTE SCOSSE LIEVI, DA SAVONA A CATANIA

Per quel che concerne invece le scosse di terremoto lievi avvenute in Italia oggi, la lista è lunga. L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ne segnala infatti numerose di ML inferiore a 2.0. Ad essere particolarmente movimentata in queste prime ore è la provincia di Savona. In particolare diversi episodi sono stati registrati dalla Sala Sismica di Roma con epicentro a Bormida, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.2440, 8.2340 ad una profondità di 11 km, e a Rialto, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.2350, 8.2480ad una profondità di 12 km. I Comuni sono molto vicini tra loro e a quelli di Osiglia, Magliolo, Calice Ligure, Mallare, Orco Feglino, Giustenice e Toto San Giacomo. Il sisma più forte è stato di ML 1.6.

Trema anche la Sicilia con una scossa di ML 1.4 localizzata dalla Sala Operativa di Catania a Milo, proprio nella provincia dell’Etna, con epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7540, 15.0680 ad una profondità di 5 km. Tra i Comuni vicini anche Sant’Alfio, Zafferana Etnea e Santa Venerina.











