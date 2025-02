Tante scosse di terremoto oggi, sia in Italia che all’estero, a cominciare da un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. Dopo i due di questa settimana, un terzo elenco di sismi in serie nella zona flegrea, per un totale di ben undici scosse, anche se tutte con una magnitudo molto leggera, al massimo di 2.3 gradi sulla scala Richter. La caldera si è decisamente risvegliata e ciò ha fatto ovviamente tornare la tensione fra la popolazione locale, dopo un autunno e un inverno 2024 tutto sommato sereni.

Terremoto Campi Flegrei, 11 scosse nelle ultime ore/ Nuovo sciame sismico, magnitudo massima 2.3

In attesa di capire se le scosse di terremoto oggi continueranno ancora, da segnalare un sisma con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter in Toscana, a soli sette chilometri da Carrara, e a 9 da Massa. L’evento sismico è stato localizzato in mare, ma molto vicino alla costa, nei pressi di Ameglia. Spostiamoci più in giù per una scossa di terremoto oggi avvenuta in Basilicata, in provincia di Potenza. A due chilometri a ovest di Montemurro, vicino a Spinoso e Grumento Nova, un evento sismico con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter segnalato alle ore 5:21 di oggi.

TERREMOTO OGGI, GLI EVENTI OLTRE I CONFINI

Diverse le scosse di terremoto anche all’estero, a cominciare da quella avvenuta in Russia con una magnitudo di 5.8 gradi sulla scala Richter. In questo caso il sisma è stato localizzato quando in Italia erano le 2:48 e non vi sono notizie al momento di danni e/o feriti.

E’ invece della serata di ieri un forte sisma avvenuto in Ethiopia, con una magnitudo di 6.2 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 21:28 italiane, e poco prima l’ennesima nuova scossa di una certa rilevanza in Grecia, presso le isole Cicladi, con una magnitudo di 4.6 gradi alle ore 21:28 in Italia. Ricordiamo che l’isola ellenica sta tremando da due settimane con eventi di una certa rilevanza, che hanno gettato nel panico i residenti.

