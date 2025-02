Apriamo lo spazio dedicato alle scosse di terremoto oggi con un evento sismico decisamente importante, avvenuto la notte passata in Ecuador. Come segnalato dall’Ingv è stata registrata una scossa di terremoto con una magnitudo di ben 5.7 gradi sulla scala Richter nella nota nazione del sud America, un evento sismico localizzato quando in Italia era da poco passata la mezzanotte, precisamente le 00 e 2 minuti. Purtroppo non si hanno al momento notizie certe su eventuali danni, feriti e vittime, ma saremo ovviamente pronti ad aggiornarvi non appena avremo novità in tal senso.

Terremoto oggi Perugia M 1.7/ Ingv ultime notizie, sisma anche vicino a Bologna

In Italia fortunatamente la situazione scosse di terremoto oggi è stata ancora una volta più leggera, visto che il sisma principale ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, quello localizzato a tre chilometri dal comune di Roccamonfina, in provincia di Caserta, ad una trentina di chilometri dalla stessa cittadina campana. Anche in questo caso la scossa è stata registrata poco dopo la mezzanotte, alle ore 00 e 17 minuti, e non ci sono state alcune conseguenze. Da Caserta voliamo a Perugia, in Umbria, terra di continui eventi sismici, fortunatamente molto leggeri. Stamane alle ore 5:10, si è verificata una scossa con una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter a quattro chilometri da Cerreto di Spoleto, a 24 chilometri da Foligno: nulla da segnalare.

Terremoto oggi Cosenza M 3.2/ Ingv ultime notizie, sisma leggero a Perugia

TERREMOTO OGGI, DUE SCOSSE AI CAMPI FLEGREI

Infine dobbiamo riportarvi altre due scosse di terremoto registrate ai Campi Flegrei nella serata di ieri, dopo le ore 22:00: un primo evento è stato registrato alle 22:11 con una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter, mentre un secondo è stato segnalato alle ore 22:20, quindi nove minuti dopo, con una magnitudo di 1.7 gradi.

Nessun danno ne tanto meno dei feriti ma come sempre le segnalazioni sono piovute sui social, con moltissime persone che hanno chiaramente avvertito il movimento tellurico, anche perchè verificatosi in un orario in cui molti erano ancora svegli: il mese di gennaio 2025 si è quindi chiuso nel segno delle scosse ai Campi Flegrei, mandando in archivio un primo capitolo di questo nuovo anno sicuramente “agitato” ma senza scosse di spicco.

Terremoto oggi Ascoli Piceno M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche vicino a Caserta