Terremoto oggi Caserta M 2.4/ Ingv ultime notizie, trema anche Benevento

Stando a quanto specificato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nella giornata di oggi, venerdì 14 gennaio 2022, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, in quel di Vicenza, precisamente a due chilometri a sud di Roana (siamo in Veneto), alle 00:38 della notte passata. L’evento tellurico è stato registrato dall’Ingv in un epicentro con coordinate geografiche pari a 45.85 gradi di latitudine, 11.487 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre a livello di comuni limitrofi, come riferisce la Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano Asiago, Gallio, Rotzo, Cogollo del Cengio e Caltrano, tutti comuni del vicentino.

Vicenza risulta essere la città più vicina, distante 34 chilometri, con Trento a 37 e Padova più staccata, a 58. Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto lieve verificatasi oggi, ovvero, quella in provincia di Messina, in Sicilia, a tre chilometri a est di Santo Stefano di Camastra, con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO OGGI A VICENZA, MESSINA E PARMA: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

Il sisma è stato localizzato all’alba di oggi, precisamente alle ore 5:08, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 38.013 gradi di latitudine, 14.38 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni limitrofi, si segnalano, Reitano, Caronia, Motta d’Affermo, Mistretta e Pettineo, tutti nel messinese, mentre Caltanissetta risulta essere la città più vicina, a 64 chilometri di distanza, con Bagheria a 76.

Infine segnaliamo il sisma di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter registrato dall’Ingv non nella giornata odierna ma ieri, in quel della nota località di Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma (regione Emilia Romagna). Tutte e tre le scosse riportate su questa pagina, vista anche la loro scarsa entità, non hanno provocato danni a edifici o vie di comunicazione, ne tanto meno dei feriti. Segnaliamo infine altre due scosse di terremoto di stamane, una in quel di Cervino, provincia di Caserta, di magnitudo 2.4 gradi (ore 5:29) e una di magnitudo 2.2 alle 6:56 poco distante dalla precedente, precisamente a Dugenta, in provincia di Benevento.

