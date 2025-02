Una nuova scossa di terremoto oggi è stata registrata in Campania, ma stavolta non vicino Napoli, perché il sisma è stato registrato in provincia di Caserta, e più precisamente vicino Roccamonfina. Stando ai dati forniti dalla sala sismica di Roma dell’Ingv, che si occupa del monitoraggio dell’attività sismica in Italia, il terremoto è avvenuto alle ore 02:18 di oggi, domenica 2 febbraio 2025, ed è stato di magnitudo ML 2.7 sulla scala Richter.

Per quanto riguarda l’epicentro, individuato a 3 chilometri dal paesino campano sopracitato, sono disponibili anche le coordinate geografiche per una localizzazione ancor più precisa. Infatti, l’epicentro si trova a latitudine 41.2830, longitudine 13.9420 e ipocentro attestato a 3 chilometri di profondità.

Per quanto concerne i Comuni vicini, ci soffermiamo su quelli entro i 10 chilometri dal terremoto, visto che la lista sarebbe altrimenti lunga: si tratta di Sessa Aurunca, Galluccio, Conca della Campania, Marzano Appio, Tora e Piccilli e Castelforte. D’altra parte, bisogna tener conto del fatto che, trattandosi di una scossa di lieve entità, non è stata comunque distinta e avvertita dalla popolazione, a maggior ragione quelle che vi indichiamo di seguito e che sono presenti nell’elenco sismico aggiornato costantemente dall’Ingv.

Un’altra scossa di terremoto oggi è stata registrata sempre a Roccamonfina, di magnitudo ML 2.4 sulla scala Richter, in questo caso alle ore 07:04. Invece, si può parlare di un vero e proprio sciame sismico per quanto riguarda le scosse di terremoto che sono state registrate al mattino a Siena e provincia. Sono finora sette le scosse che sono state registrate finora in Toscana, fortunatamente nessuna di intensità tale da destare preoccupazione per gli esperti.

Quella più forte a livello di magnitudo è stata di ML 2.0 sulla scala Richter. In questo caso, è stata registrata alle 6:32 ed è avvenuta a 6 chilometri da Siena, nello specifico a latitudine 43.2710, longitudine 11.3610 e ipocentro a 7 chilometri di profondità. I Comuni entro i 20 chilometri da questo punto sono Monteroni d’Arbia, Sovicille, Murlo, Castelnuovo Berardenga, Asciano, Buonconvento, Monteriggioni e Rapolano Terme.

TERREMOTO OGGI ANCHE IN CROAZIA

Da segnalare poi una scossa di terremoto oggi avvenuta in Croazia, e più precisamente nella zona settentrionale della costa. I dettagli relativi al sisma ci mostrano che è stato di magnitudo ML 2.2 ed è avvenuto un’ora e 35 minuti dopo la mezzanotte. Invece, l’epicentro è stato individuato a latitudine 45.1830, longitudine 14.6140 e ipocentro a una profondità di 10 chilometri.