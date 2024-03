Terremoto oggi Castel del Rio ML 2.3/ Ingv ultime notizie: due scosse a quattro ore di distanza

Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona a 6 km a Sud-Ovest di Castel del Rio in provincia di Bologna. La scossa è stata registrata alle ore 03:01:45 (UTC +01:00) con coordinate geografiche latitudine 44.1600 e longitudine 11.4820 e ad una profondità di 9 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è avvenuto a 6 km di distanza da Castel del Rio, a 7 da Palazzolo sul Senio in provincia di Firenze e a 9 da Firenzuola. A 13 km anche Casola Valsenio in provincia di Ravenna.

La scossa delle 03:01 è stata seguita da un’altra registrata alle 06:51:41 di magnitudo ML 2.2: anche in questo caso il terremoto è avvenuto a 6 km da Castel del Rio in provincia di Bologna, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.1570, 11.4880 ad una profondità di 10 km. Tra le città più vicine all’epicentro con almeno 50.000 abitanti, troviamo Imola a 28 km, Faenza a 35, Bologna a 39 e Prato a 44 km. L’esigua magnitudo del sisma ha fatto sì che non ci fossero conseguenze e danni.

Nella giornata di ieri, un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona a 5 km a Est da Scheggia e Pascelupo in provincia di Perugia. La scossa è avvenuta alle 13:20:30 ora italiana, con coordinate geografiche latitudine 43.4060 e longitudine 12.7300 ad una profondità di 51 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il sisma è stato registrato a 5 km da Scheggia e Pascelupo e Costacciaro, a 8 da Sigillo e a 10 da Serra Sant’Abbondio. Tra le grandi città vicine all’epicentro con almeno 50.000 abitanti, a 43 km troviamo Perugia e a 50 Foligno.

Sempre ieri, domenica 24 marzo, un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona della Costa Croata Settentrionale alle 10:43:01 ora italiana, con coordinate geografiche latitudine 45.0700 e longitudine 14.8860 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Nessun comune italiano è presente entro 20 km dall’epicentro così come nessuna grande città con almeno 50.000 abitanti entro i 100 km.











