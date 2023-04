Terremoto oggi Catania M 1.7/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Brescia

E’ mercoledì 12 aprile 2023 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia e non solo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è registrato un sisma a sei chilometri a ovest della località di Milo, in provincia di Catania (regione Sicilia).

La scossa è stata lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, ed è stata localizzata dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania), in una zona con coordinate geografiche pari a 37.7420 gradi di latitudine, 15.0570 di longitudine, e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma è avvenuto alle ore 2:12 della notte passata, fra martedì 11 e mercoledì 12 aprile 2021, e in zona sono stati individuati i comuni di Zafferana Etnea, Sant’Alfio, Santa Venerina, Giarre e Mascali. La città più vicina è invece risultata essere Acireale, distante 17 chilometri, con Catania più staccata a 27, quindi Reggio Calabria a 77 e infine Messina a 67.

TERREMOTO OGGI A BRESCIA M 2.4: I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato anche un’altra scossa di terremoto avvenuta però non nella giornata di oggi ma nella serata di ieri, di preciso alle ore 20:35 di martedì 11 aprile. In questo caso il sisma è stato localizzato ad un chilometro a ovest di Alfianello, in provincia di Brescia (Lombardia), ed ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter.

Le sue coordinate geografiche sono state 45.2720 gradi di latitudine, 10.1310 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono stati quelli di Pontevico, San Gervasio Bresciano, Robecco d’Oglio, Seniga e Milzano, tutte località del bresciano. Cremona, distante 17 chilometri, è invece risultata essere la cittadina più vicina al sisma, con Brescia a 31, quindi Piacenza a 42 e infine Parma a 55. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

