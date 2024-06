Terremoto oggi Catania M 1.7/ Ingv ultime notizie, sisma di M 2.3 lungo la costa di Messina

Andiamo a fare il punto anche oggi, mercoledì 19 giugno 2024, su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate nel nostro Paese nelle ultime ore. Come sempre facciamo affidamento su quanto riportato dal sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il suo bollettino, che a riguardo ha segnalato un sisma a tre chilometri a nord di Vizzini, in provincia di Catania, nella regione Sicilia.

Si è trattato di un movimento tellurico tutto sommato lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il terremoto è avvenuto nel cuore della notte passata, alle ore 3:09 fra martedì 18 e mercoledì 19 giugno 2024, e le sue coordinate geografiche sono state 37.1880 gradi di latitudine, 14.7510 di longitudine, e una profondità di 17 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Licodia Eubea, Mineo, Militello in Val di Catania, Grammichele e Monterosso Almo, tutte località della provincia di Catania, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Ragusa, distante 29 chilometri dall’epicentro, con Vittoria a 33, quindi Modica a 37, Catania e Gela a 46 e Siracusa a 50.

TERREMOTO OGGI MESSINA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata sempre in Sicilia, precisamente lungo la Costa Siciliana nord orientale, non troppo distante da Messina. In questo caso il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, così come riportato sempre dalla Sala Sismica INGV-Roma, e localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 38.3920 gradi di latitudine, 15.4160 di longitudine e una profondità di 117 chilometri sotto il livello del mare.

Il sisma è avvenuto la notte passata, alle ore 1:28 e le località individuate nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro sono state Villafranca Tirrena, Spadafora e Venetico. Messina, distante 25 chilometri, è invece risultata essere la città più vicina, con Reggio Calabria più staccata a 37, quindi Acireale a 89.

