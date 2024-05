Terremoto oggi Catania M 1.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Ancona

E’ mercoledì 22 maggio 2024 e anche oggi faremo il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è quello che è stato localizzato a Linguaglossa, in provincia di Catania, un evento leggero con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter registrato alle 7:57 di oggi. Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata lungo la costa garganica in provincia di Foggia, nella regione Puglia. Si è trattato di un evento tellurico che ha avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 39 minuti.

Stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, che ha localizzato il sisma, le sue coordinate geografiche sono state 41.9520 gradi di latitudine, 15.4850 di longitudine e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro sono risultati essere San Nicandro Garganico, Lesina, Poggio Imperiale, Apricena e Isole Tremite, tutte località della provincia di Foggia. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata invece essere San Severo, distante 31 chilometri, con Manfredonia più staccata a 51, quindi Foggia a 55, Cerignola a 84 e infine Barletta a 96 chilometri.

TERREMOTO OGGI ANCONA, I DETTAGLI INGV

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto registrata oggi, ma molto lieve, quella avvenuta a sei chilometri a sud ovest di Fabriano, in provincia di Ancona. In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 0.9 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 3:01 fra martedì 21 e mercoledì 22 maggio 2024.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.2840 gradi di latitudine, 12.8720 di longitudine e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare, così come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma. I comuni in zona sono stati quelli di Esanatoglia, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Cerreto d’Esi e Fiuminata, paesi della provincia di Macerata e di Perugia, visto che il terremoto di oggi è stato registrato a cavallo fra Marche e Umbria. Infine la città più vicina, leggasi Foligno, distante 39 chilometri, con Perugia a 44, quindi Fano a 63 e Ancona a 64.

