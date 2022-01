Terremoto oggi Catania M 2.0/ Ingv ultime notizie, forte scossa alle Isole Vanuatu

Scopriamo insieme quali sono state le scosse di terremoto registrate oggi, lunedì 3 gennaio 2022, in Italia e nel resto della penisola. Come sempre ci affidiamo al bollettino live dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che classifica e registra tutti i movimenti tellurici, e che ha segnalato stamane all’alba una scossa in Sicilia. L’evento tellurico è avvenuto di preciso a cinque chilometri a sud est del comune di Randazzo, in provincia di Catania, ed ha avuto una magnitudo lieve, pari a 2.0 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato classificato con coordinate geografiche pari a 37.84 gradi di latitudine, 14.965 di longitudine e una profondità di 25 chilometri sotto il livello del mare, mentre, a livello di comuni limitrofi la Sala Operativa INGV_OE (Catania), segnala Santa Domenica Vittoria, in provincia di Messina, quindi Maletto nel catanese, Moio Alcantara e Roccella Valdemone. Le città più vicine sono state invece Acireale, distante 31 chilometri, Catania a 39 e infine Messina a 65.

TERREMOTO OGGI A CATANIA, LATINA E ALLE ISOLE VANUATU: I DETTAGLI DELL’INGV

L’Ingv ha segnalato nella notte appena passata anche un terremoto di magnitudo 6.1 gradi sulla scala Richter nelle Vanuatu Island, in Oceania. In questo caso il sisma è stato registrato alle ore 3:09 italiane, quando localmente erano le 13:09 di pomeriggio, ed ha avuto coordinate geografiche pari a -13.24 gradi di latitudine, 166.736 di longitudine ad una profondità di 124 km.

Al momento non si segnalano danni o feriti. Infine l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter in provincia di Latina, nella regione Lazio. Il movimento è avvenuto precisamente a quattro chilometri a nord ovest di Rocca Massina ed è stato registrato alle ore 22:46 della serata di ieri. Le coordinate geografiche (lat, lon) 41.707, 12.883, mentre la profondità, il cosiddetto ipocentro, è stato di 11 chilometri sotto il livello marino.

