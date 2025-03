Poche scosse di terremoto oggi quelle segnalate puntualmente dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nel suo consueto bollettino aggiornato live. L’evento principale ha superato di poco la magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, mentre tutti gli altri sismi si sono solo avvicinati a quella soglia, di conseguenza possiamo parlare di un giorno iniziata in maniera molto tranquillo dal punto di vista sismico anche ai Campi Flegrei, una zona che a febbraio ha destato particolare preoccupazione per via di numerosi sciami sismici con scosse a volte superiori alla magnitudo di 3.5 gradi sulla scala Richter.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono state le scosse di terremoto oggi, a cominciare da quella avvenuta a quattro chilometri a nord est di Maniace, in provincia di Catania, un sisma con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter localizzato alle ore 5:20 di questa mattina, mercoledì 5 marzo 2025. Siamo nei pressi di Maletto e Randazzo, nonché ad una quarantina di chilometri di Acireale e Catania.

TERREMOTO OGGI, EVENTI SISMICI IN TOSCANA E IN MOLISE

Proseguiamo con una scossa di terremoto oggi localizzata nel mar Tirreno, di fronte alla Toscana, ma a pochi chilometri dalla costa. Alle ore 6:16 di stamane un sisma con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter registrato vicino a Livorno, Collesalvetti e Pisa, ovviamente non udito da nessuno. Stessa magnitudo per la scossa di terremoto oggi segnalata invece a quattro chilometri a sud est di Vastogirardi, in provincia di Isernia.

Siamo nella regione Molise e la scossa è stata localizzata alle ore 00 e 07 minuti, quindi pochi istanti dopo l’ingresso nel nuovo giorno, vicino a Carovilli e Roccasicura, nonché a 68 chilometri da Chieti e a 75 da Caserta. L’ultima scossa che vi segnaliamo è quella avvenuta nella serata di ieri, di preciso alle ore 22:00, nel mar Ionio Meridionale, fra la Sicilia, la Calabria e la Basilicata, un evento con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter localizzato a 62 chilometri da Siracusa.

