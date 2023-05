Terremoto oggi Catania M 2.1/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Reggio Emilia

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter si è verificata nella giornata di oggi in provincia di Catania. Stando a quanto fatto sapere dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno classifica, registra e analizza in tempo reale tutti i movimenti tellurici, la scossa in questione è avvenuta di preciso a sette chilometri a ovest del Comune di Milo, nell’Etneo, e l’evento è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 39 minuti.

Terremoto oggi Isole Eolie M 3.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a L'Aquila

Il sisma ha avuto delle coordinate geografiche pari a 37.7410 gradi di latitudine, 15.0450 di longitudine, e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare, così come fatto sapere dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania). In zona sono stati individuati i comuni di Zafferana Etnea, Sant’Alfio, Santa Venerina, Giarre e Mascali, tutte località del catanese, ma la città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro è risultata essere Acireale, distante 18 chilometri, con Catania più staccata a 27, quindi Reggio Calabria a 67.

Terremoto oggi Isole Eolie M 3.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Catania

TERREMOTO OGGI A REGGIO EMILIA: I DETTAGLI INGV

Fra le scosse di terremoto che dobbiamo segnalarvi oggi anche quella accaduta a 4 chilometri a nord est di Toano, in provincia di Reggio Emilia, in Emilia Romagna, anche in questo caso si è trattato di una scossa molto lieve, con una magnitudo di 1,9 gradi sulla scala Richter, registrata nel cuore della notte passata, alle ore 4:15 fra giovedì 4 e venerdì 5 maggio 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 44.4040 gradi di latitudine, 10.5860 di longitudine e una profondità di 9 km. In zona sono invece stati individuati i comuni di Montefiorino, Carpineti, Prignano sulla Secchia, Baiso e Villa Minozzo, località del reggiano ma anche del modenese. Reggio Emilia, distante 33 chilometri dall’epicentro, è risultata la cittadina più vicina alla zona del sisma, con Modena più staccata a 38 km, quindi Carpi a 48, Parma a 49, Carrara a 53 e Massa a 54. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

Terremoto oggi Cuneo M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Reggio Calabria

© RIPRODUZIONE RISERVATA