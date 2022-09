Terremoto oggi Catania M 2.1/ Ingv, ultime notizie: trema anche Udine

Il bollettino terremoto di oggi, lunedì 12 settembre 2022, ravvisa un sisma di modesta entità, pari a 2.1 gradi di magnitudo sulla scala Richter, in provincia di Catania, precisamente a 10 chilometri a est della località di Maletto, avvenuto alle 6.43 di questa mattina e preceduto da un’altra scossa di magnitudo 2.0. Il terremoto di oggi a Catania è stato caratterizzato dalle seguenti coordinate geografiche: 37.7920 gradi di latitudine, 14.9670 gradi di longitudine e una profondità di 19 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.3/ Ingv ultime notizie: forti scosse in Russia e…

Fra i Comuni presenti nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del terremoto di oggi troviamo anche Randazzo, Bronte, Santa Domenica Vittoria, Moio Alcantara, Milo, Maniace, Zafferana Etnea, Malvagna, Roccella Valdemone, Sant’Alfio, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Ragalna, Adrano, Biancavilla, Piedimonte Etneo, Santa Venerina e Francavilla di Sicilia. L’evento tellurico è stato rilevato dai sismografi e dalle apparecchiature della sala operativa INGV di Catania.

TERREMOTO OGGI MAR IONIO M 5.6/ Ingv ultime notizie: scosse in Sicilia e Calabria

TERREMOTO OGGI A UDINE, SCOSSA DI MAGNITUDO 1.9

Non solo il terremoto avvenuto in provincia di Catania nella giornata odierna. Un’altra scossa di intensità contenuta (magnitudo 1.9 sulla scala Richter) si è registrata in prossimità di Udine, in Friuli-Venezia Giulia, più precisamente a 5 chilometri a nord-est di Moggio Udinese, a 8 chilometri di profondità sotto il livello del Mediterraneo. L’evento sismico è avvenuto alle 06.36 e ha coordinate geografiche pari a 46.4480 gradi di latitudine e a 13.2410 gradi di longitudine.

La sala sismica INGV di Roma e le sue apparecchiature, nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del terremoto di oggi in provincia di Udine, hanno rilevato i seguenti Comuni: Dogna, Resiutta, Chiusaforte, Pontebba, Resia, Paularo, Amaro, Venzone, Ligosullo, Zuglio, Arta Terme, Malborghetto Valbruna, Cavazzo Carnico, Treppo Carnico, Bordano, Tolmezzo, Paluzza e Verzegnis. Inoltre, il terremoto è stato localizzato a 43 km a nord di Udine (99.169 abitanti), a 71 km a nord-est di Pordenone (51.229 abitanti) e a 98 km a nord-ovest di Trieste (204.420 abitanti).

Terremoto oggi Catania M 1.7/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA