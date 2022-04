Terremoto oggi Catania M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Treviso

Scopriamo insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, venerdì 8 aprile 2022, in Italia e nel resto del mondo. Come fatto sapere “live” dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma significativo avvenuto nel nostro Paese è stato quello registrato a in Sicilia, precisamente a nove chilometri a sud della località di Raddusa, in provincia di Catania. La scossa di terremoto è stata segnalata non nella giornata di oggi ma nella tarda serata di ieri, precisamente alle ore 23:00 in punto, ed ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter.

L’evento tellurico è stato localizzato in un epicentro con coordinate geografiche pari a 37.3940 gradi di latitudine, 14.5520 di longitudine, e una profondità di 31 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni in zona, la Sala Sismica INGV-Roma segnala quelli di Aidone, in provincia di Etna, quindi Mirabella Imbaccari, Ramacca, Castel di Iudica e Piazza Armerina, tutti nell’etneo. Caltanissetta, distante 45 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, seguita da Gela, quindi Catania e Vittoria a 49.

TERREMOTO OGGI A TREVISO DI M 1.5: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

Nella giornata di oggi è stata invece segnalata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia una scossa di terremoto di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, in quel del Friuli Venezia Giulia, a 3 chilometri a ovest della località di Revine Lago, in provincia di Treviso.

In questo caso si è trattato di un sisma avvenuto la notte passata, precisamente alle ore 1:56 fra giovedì 7 e venerdì 8 aprile 2022, ed avente coordinate geografiche pari a 46.0010 gradi di latitudine, 12.1960 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni in zona si segnalano Tarzo, Cison di Valmarino, Vittorio Veneto, Follina e Refrontolo, .mentre Pordenone, Treviso e Venezia sono le tre città più vicini all’epicentro, distanti rispettivamente 36, 37 e 64 chilometri.

