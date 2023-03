Terremoto oggi Catania M 2.3/ Ingv ultime notizie, nuova scossa M 4.6 in Turchia

Secondo quanto segnalato dall’INGV, nella giornata di oggi si è verificata una scossa di terremoto in provincia di Catania. Come specificato dal bollettino aggiornato live dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è avvenuto di preciso a nove chilometri a sud ovest di Bronte, nota località etnea famosa per il suo pistacchio. Il terremoto è stato di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 1:50 fra martedì 28 e mercoledì 1 marzo 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 37.7260 gradi di latitudine, 14.7670 di longitudine, e una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare, mentre per quanto riguarda i comuni in zona, la Sala Operativa INGV_OE (Catania), segnala le località di Bronte, Centuripe, Biancavilla, Regalbuto e Cesarò, comuni della provincia di Catania e di Enna. La città più vicina è invece risultata essere Acireale, distante 37 chilometri, con Catania a 38, quindi Caltanissetta a 67, e Gela a 86.

TERREMOTO OGGI MACERATA M 1.4: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi nella regione Marche, di preciso in provincia di Macerata, a 6 chilometri a sud ovest della località di Serravalle di Chienti. L’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato stamane presto, precisamente alle ore 5:11. L’epicentro, come riferisce la Sala Sismica INGV-Roma, è stato individuato in una zona con coordinate geografiche di 43.0260 gradi di latitudine, 12.9180 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, pari ai 11 chilometri sotto il livello del mare.

In zona sono stati individuati i comuni di Monte Cavallo, Pieve Torina, Muccia, Sefro, tutte località del maceratese, con l’aggiunta di Valtopina, in provincia di Perugia, essendo il sisma avvenuto a cavallo fra Marche e Umbria. Foligno, distante 19 chilometri dall’epicentro, è risultata la città più vicina al sisma, con Perugia a 44 chilometri, quindi Terni a 56 e infine Teramo a 76. Da segnalare infine una nuova scossa di terremoto in Turchia di magnitudo 4.6 e una in Papa Nuova Guinea di magnitudo 6.4 gradi sulla scala Richter.











