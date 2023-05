Terremoto oggi Catania M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Benevento

Andiamo a fare il punto anche oggi, mercoledì 10 maggio 2023, su quali siano state le scosse di terremoto principali verificatesi in Italia. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il suo sito web, l’ultimo evento tellurico importante è quello accaduto a Catania, precisamente a tre chilometri a sud est della località di Santa Venerina.

Incidenti oggi, 77enne morta in provincia di Bari/ Due giovani feriti a Cantù

Si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 2,4 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 3:53 della notte passata e classificato dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania) con le coordinate geografiche di 37.6610 gradi di latitudine, 15.1580 di longitudine, e una profondità di 1 chilometro sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Zafferana Etnea, Aci Catania, Aci Sant’Antonio e Viagrande, mentre la cittadina con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Acireale, distante 5 chilometri dall’epicentro, con Catania a 19, quindi Reggio Calabria a 66.

Matteo Messina Denaro, primo interrogatorio/ “Sono un agricoltore apolide, Brusca...”

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI BENEVENTO: I DETTAGLI INGV

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto che si è verificata oggi, in questo caso più lieve e verificatasi in Campania, a due chilometri a est del comune di San Leucio del Sannio, in provincia di Benevento. Stiamo parlando in un movimento tellurico registrato con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter e avvenuto alle ore 00 e 28 minuti in una zona con coordinate geografiche pari a 41.0670 gradi di latitudine, 14.7800 di longitudine, e una profondità di 22 chilometri sotto il livello del mare, il cosiddetto ipocentro.

Madonna di Trevignano/ Capresi: “Io agguerrito? Vogliamo la verità, sulla collina...”

Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati individuati i comuni di Chianche, Ceppaloni, San Nicola Manfredi e Petruro Irpino, località della provincia di Avellino e di Benevento, e proprio queste due sono risultate essere le città più vicine all’epicentro, con la seconda staccata 17 chilometri e la prima a sette chilometri di distanza. Seguono Acerra a 37 e quindi Caserta a 38. Le scosse di terremoto verificatesi oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA