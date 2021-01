Terremoto oggi Catania M 2.5/ Ingv ultime notizie, continua a tremare Ragalna

Sono diverse le scosse di terremoto verificatesi oggi in Italia, fra cui alcune superiori alla magnitudo 2.0. Stando a quanto riportando dal sito ufficiale dell’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, stamane ha tremato per due volte il catanese, precisamente la zona del comune di Ragalna, in provincia di Catania (Sicilia). Nel dettaglio si è verificata una scossa di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter alle ore 9:25, con coordinate geografiche pari a 37.7 gradi di latitudine, 14.97 di longitudine, e un ipocentro localizzato a 9 chilometri sotto il livello del mare.

Stando a quanto sottolineato dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania), l’evento sismico è stato avvertito dai comuni di Nicolosi, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Fedara e Zafferana Etnea, mentre Acireale, Catania, Reggio Calabria e Messina sono state le città più vicine all’epicentro. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata dall’Ingv per oggi, sempre a Ragalna, precisamente alle ore 8:58 di stamattina, di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI, A CATANIA 20 SCOSSE IN POCHI GIORNI

In entrambi i casi le scosse non hanno provocato alcun danno agli edifici ne tanto meno dei feriti vista la loro moderatezza ma la preoccupazione resta alta in quella zona d’Italia, tenendo conto che l’etneo sta tremando ormai incessabilmente da giorni. Basti pensare che l’Ingv ha segnalato infatti ben 20 scosse di magnitudo superiore ai 2.0 gradi in quel di Ragalna dal 31 dicembre, chiaro indizio di come sia in corso uno sciame sismico. Nella mattinata di oggi non si sono verificate altri movimenti tellurici, mentre ieri sera ha tremato la zona sul confine fra la Calabria e la Sicilia, non troppo lontano dallo stretto di Messina. L’evento è stato segnalato dall’Ingv, alle 21:23 di ieri sera, sabato 2 gennaio, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, e coordinate geografiche pari a 38.57 di latitudine e 15.41 di longitudine, e un ipocentro di ben 164 km sotto il livello del mare.



