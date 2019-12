Terremoto oggi Catania M 2.5/ Ingv ultime scosse: sisma a Piedimonte Etneo

Trema ancora l’Italia: stavolta l’Ingv segnala un terremoto di magnitudo 2.5 sulla scala Richter vicino Catania, in Sicilia. Il sisma, che è avvenuto alle ore 13:03 di oggi, sabato 21 dicembre 2019, è avvenuto in provincia di Catania. L’epicentro è stato individuato a due chilometri da Piedimonte Etneo, ma la Sala Operativa INGV-OE (Catania) ha fornito anche le coordinate geografiche: latitudine 37.8, longitudine 15.16 e ipocentro attestato ad una profondità di tre chilometri. Chiaramente i valori relativi all’ipocentro e alla magnitudo sono la migliore stima dell’Ingv con i dati a disposizione, di conseguenza possono poi variare in base ai risultati delle analisi eseguite.

TERREMOTO CATANIA: COMUNI VICINO EPICENTRO

Per quanto riguarda invece i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fornisce la seguente lista: Piedimonte Etneo (CT), Fiumefreddo di Sicilia (CT), Linguaglossa (CT), Mascali (CT), Sant’Alfio (CT), Calatabiano (CT), Giarre (CT), Riposto (CT), Gaggi (ME), Milo (CT), Castiglione di Sicilia (CT), Motta Camastra (ME), Francavilla di Sicilia (ME), Giardini-Naxos (ME), Graniti (ME), Castelmola (ME), Taormina (ME), Santa Venerina (CT), Zafferana Etnea (CT), Moio Alcantara (ME), Mongiuffi Melia (ME), Letojanni (ME), Malvagna (ME), Gallodoro (ME), Roccafiorita (ME), Limina (ME) e Roccella Valdemone (ME).

