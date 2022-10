Terremoto oggi Catania M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche alle Isole Eolie

Anche oggi, venerdì 7 ottobre 2022, andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto verificate in Italia e oltre i confini. Secondo il bollettino pubblicato live dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico avvenuto nel nostro Paese è quello localizzato a 8 chilometri da Milo, in provincia di Catania, con una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter. L’evento tellurico è avvenuto pochi minuto fa, alle ore 10:52 ed ha seguito il terremoto registrato alle Isole Eolie, in provincia di Messina, con una magnitudo di 2.5 gradi (ore 10:04). L’Ingv ha segnalato anche una scossa a due chilometri a nord est della località di Accumoli, in provincia di Rieti. Il sisma ha avuto una magnitudo molto lieve, 1.6 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato all’alba di oggi, alle ore 4:11 di questo venerdì 7 ottobre 2022.

Le sue coordinate geografiche, stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma sono state 42.7160 gradi di latitudine, 13.2620 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Arquata del Tronto, Amatrice, Acquasanta Terme, Cittareale e Montegallo, località della provincia di Ascoli Piceno e Rieti, visto che il terremoto di oggi è avvenuto a cavallo fra le Marche e il Lazio. Per quanto riguarda la città più vicina, invece, si segnala Teramo a distanza di 37 chilometri, quindi L’Aquila a 42, e poi Foligno a 53. Il terremoto di oggi della provincia di Rieti non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti, come era prevedibile vista la sua lieve potenza.

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI UDINE DI M 1.3: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi a cinque chilometri di distanza da Forni di Sotto, in provincia di Udine, nella regione Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso si è trattato di un terremoto molto lieve, di magnitudo 1.3 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 2:11 della notte appena passata, fra giovedì 6 e venerdì 7 ottobre 2022.

Le sue coordinate geografiche sono state 46.3920 gradi di latitudine, 12.7320 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. In merito invece ai comuni localizzati in zona, si segnalano Ampezzo, Socchieve, Sauris, Tramonti di Sopra e Preone, tutti della provincia di Udine e Pordenone. A livello di città, infine, segnaliamo proprio Pordenone a 49 chilometri di distanza dall’epicentro, quindi Udine a 53 e infine Treviso più staccata a 89 chilometri.

