Terremoto oggi Catania M 3.6/ Ingv ultime notizie, trema anche il Cilento

Facciamo il consueto punto anche oggi, venerdì 24 dicembre 2021, sulle scosse di terremoto registrate in Italia e all’estero. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha segnalato ben cinque scosse stamane in provincia di Catania, fra Milo e Motta Sant’Anastasia. Sta quindi proseguendo lintenso sciame sismico registrato poco prima della mezzanotte di ieri nell’etneo, ben 16 scosse differenti nel giro di un paio d’ore, fra cui l’ultima alle 23:53 e la prima alle 21:34, con un picco massimo di magnitudo 4.3 gradi alle ore 22:33. Tenendo conto delle cinque di stamane, fra cui una di 3.6 gradi alle ore 10:19 (l’ultima alle 10:23), in totale fanno venti scosse di terremoto nel giro di poche ore.

Alle 2:47 della notte appena passata, quella fra il 23 e il 24 dicembre, si è invece verificato un evento tellurico di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, lungo la costa Cilentana, in provincia di Salerno (regione Campania). Il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 39.993 gradi di latitudine e 15.342 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stato particolarmente rilevante in quanto localizzato a ben 285 chilometri sotto il livello marino. La Sala Sismica INGV-Roma ha come sempre comunicato i comuni più vicini all’epicentro, leggasi Centola, San Giovanni a Piro, Celle di Bulgheria, Roccagloriosa e San Mauro la Bruca, mentre, per quanto riguarda le città limitrofe, Battipaglia a 75 chilometri di distanza è quella più vicina, con Potenza a 82, Salerno a 91 e Cava de’ Tirreni a 96.

TERREMOTO OGGI IN CILENTO, ACQUILA E CATANIA: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

L’Ingv ha comunicato un altro terremoto avvenuto sempre durante la notte fra ieri e oggi, in quel di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. In questo caso il sisma è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter ed è stato classificato con con coordinate geografiche (lat, lon) 42.791, 13.389 ad una profondità di 21 chilometri sotto il livello del mare.

Nei pressi del sisma sono stati individuati i comuni di Montegallo, Arquata del Tronto, Roccafluvione, Valle Castellana e Montemonaco, mentre le città più vicine sono Teramo, L’Aquila, Foligno e Terni. Da segnalare due scosse di terremoto nella mattina di oggi, poco dopo le ore 6:00, in provincia di Reggio Calabria, con una magnitudo di 2.1 e 2.3 gradi, oltre ad un sisma di 2.0 gradi alle 5:47 di oggi in provincia di Perugia. Infine l’Ingv ha registrato un’altra scossa di terremoto oggi in Cilento, alle ore 12:13, precisamente in quel di Salerno con una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter.

