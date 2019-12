Terremoto oggi Catania M 3.7/ Ingv ultime scosse, nuovo sisma ai piedi dell’Etna

Una nuova scossa di terremoto di moderata entità si è verificata nelle scorse ore sulla nostra penisola. Il sisma è avvenuto precisamente in Sicilia, in quel di Maletto (provincia di Catania), e stando a quanto comunicato dai professionisti dell’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, ha avuto una magnitudo di 3.7 gradi sulla scala Richter. Il terremoto è avvenuto alla mezzanotte e 48 minuti della notte fra martedì 17 e mercoledì 18 dicembre, con coordinate geografiche pari a 37.84 gradi di latitudine e 14.91 di longitudine. La profondità, invece, è stata di 22 chilometri sotto il livello del mare. Oltre a Maletto, i comuni interessati dalla scossa sono stati quelli di Randazzo, Bronte, Maniace, Santa Domenica Vittoria e Roccella Valdemone. Catania dista 40 chilometri circa, mentre Acireale una trentina e Messina 70. Il sisma di questa notte, seppur spaventando i cittadini, non ha provocato danni ne feriti.

TERREMOTO ANCHE A MILO, CONTINUA A TREMARE IL SANNIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milo, nel parco dell’Etna. In quel caso la scossa registrata dall’Ingv era stata più lieve, avendo una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, e i comuni colpiti sono stati quelli di Zafferana Etnea, Santa Caterina, Satn’Alfie, Giarre e Riposto, una zona che nel corso dell’anno che volge alla conclusione, ha tremato spesso e volentieri. Da segnalare anche una scossa ad, provincia di Rieti, altra zona ad alta intensità sismica dell’Italia, un sisma di magnitudo 2.2 gradi che non ha provocato alcun danno. Infine continua a tremare il, la provincia di Benevento, con altre scosse identificate nelle ultime ore, per ultima quella di magnitudo 2.7 gradi delle ore 14:02. In tutti i casi elencati, comunque, nessun danno è stato registrato, ne tanto meno feriti.