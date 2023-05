Terremoto oggi Catania M 4.0/ Ingv ultime notizie: sciame sismico a Milo, nessun danno

TERREMOTO OGGI A CATANIA DI MAGNITUDO 4.0

Un’ondata sismica ha risvegliato Catania nella mattinata di domenica 28 maggio 2023. Ad una prima scossa di terremoto di magnitudo 2.8 sulla scala Richter, è seguita una di intensità più forte, di magnitudo 4.0. Il sisma, segnalato dalla Sala Operativa di Catania dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), è avvenuto alle ore 6:44, dieci minuti dopo la prima scossa, e ha avuto come epicentro la zona di Milo.

Infatti, è stato individuato a 6 chilometri dalla città siciliana, ma con ulteriore precisione tramite le seguenti coordinate geografiche: latitudine 37.7420, longitudine 15.0470 e ipocentro ad una profondità di 6 chilometri. Non sono mancati momenti di paura, infatti molte persone si sono svegliate col tremore e hanno segnalato sui social la loro esperienza. Paura, ma fortunatamente niente danni. Non c’è stata nessuna segnalazione di danni a cose o persone presso le sale operative dei vigili del fuoco. Lo hanno reso noto gli stessi vigili del fuoco attraverso il loro sito ufficiale.

TERREMOTO OGGI A CATANIA: SCIAME SISMICO IN SICILIA

Per quanto riguarda la zona in cui si è verificato il terremoto, è localizzata nella provincia di Catania, in Sicilia. In particolare, i Comuni entro i 15 chilometri dall’epicentro del sisma sono Zafferana Etnea, Sant’Alfio, Santa Venerina, Giarre, Mascali, Piedimonte Etneo, Pedara, Riposto, Linguaglossa, Trecastagni, Nicolosi, Viagrande e Fiumefreddo di Sicilia. Ma nella mattinata si sono verificate altre scosse di terremoto nella zona. Dopo quella di magnitudo 4.0 sulla scala Richter, sono state registrate altre cinque scosse di magnitudo superiore a 2.0. Alle 06:50 è stata di magnitudo 2.3, un minuto dopo si è verificato un sisma di intensità 2.5, quindi alle 06:53 di magnitudo 2.1. Alle ore 07:05 è stata registrata una scossa di 2.2, questo per quanto riguarda la provincia di Milo. Alle ore 8:28, invece, a segnalare una scossa di terremoto è la zona della provincia di Messina, con un sisma di magnitudo 2.4 che ha avuto come epicentro la zona di Capizzi, in particolare è avvenuto a 4 chilometri da questa città.

