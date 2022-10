Terremoto oggi Catanzaro M 1.9/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Perugia

Andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, 1 ottobre 2022, in Italia e nel resto del mondo. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno analizza e classifica i vari sismi avvenuti, non ha segnalato alcun terremoto importante nella giornata di oggi. L’ultimo “significativo” è quello avvenuto nella regione Calabria, precisamente a sette chilometri di distanza dalla località di Albi, in provincia di Catanzaro.

L’evento ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato alle ore 00:56 della notte passata, fra venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre 2022. Le coordinate geografiche del terremoto sono state 39.0900 gradi di latitudine, 16.6210 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni in zona, come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma sono stati Magisano, Taverna, Sorbo San Basile, Zagarise, Fossato Serralta e Pentone, tutte località del catanzarese. Proprio Catanzaro è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 21 chilometri, con Lamezia Terme a 29, quindi Cosenza a 39, e infine Crotone a 44.

TERREMOTO OGGI A PERUGIA, A PIETRALUNGA: I DETTAGLI INGV

L’Igvn ha poi segnalato un’altra scossa di terremoto avvenuta alle ore 3:13 della notte passata a sei chilometri di distanza da Pietralunga, in provincia di Perugia. Siamo nella regione Umbria e il terremoto di oggi ha avuto una magnitudo anche in questo caso molto lieve, solo di 1.3 gradi sulla scala Richter.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.4950 gradi di latitudine, 12.4420 di longitudine e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni limitrofi individuati sono stati Apecchio, Piobbico, Cantiano, Città di Castello e Montone, dislocati fra la provincia di Pesaro e Urbino, e quella di Perugia. Quest’ultima è risultata essere la città più vicina all’epicentro, a 43 chilometri di distanza, con Arezzo più staccata a 45 e Pesaro a 60. Da segnalare infine una scossa in Bosnia di magnitudo 3.5 gradi avvenuta stamane alle 5:51. Non sono stati segnalati danni ne feriti per entrambe le scosse.

