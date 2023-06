Terremoto oggi Catanzaro M 1.9/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Potenza

E’ lunedì 26 giugno 2023 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto principali verificatesi in Italia. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico più importante registrato nelle ultime ore è stato quello accaduto a Gizzeria, in provincia di Catanzaro, un sisma di magnitudo 1.9 gradi localizzato alle ore 11:16 di oggi. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata a due chilometri a sud est di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, in Emilia Romagna.

Si è trattato di un sisma molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, ed evento localizzato di preciso alle ore 4:16 della scorsa notte, fra domenica 25 e lunedì 26 giugno 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 44.4930 gradi di latitudine, 10.7510 di longitudine, e una profondità di 28 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona la Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato i comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Prignano sulla Secchia, Serramazzoni e Maranello. La città più vicina, distante 22 chilometri, è invece risultata essere Modena, con Reggio Emilia più staccata a 25 chilometri, quindi Carpi a 34 e infine Bologna a 47.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA A POTENZA E IN BOSNIA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto registrata oggi è stata quella avvenuta a sei chilometri a est di Castelluccio Superiore, in provincia di Potenza. In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 4:42 in una zona con coordinate geografiche pari a 40.0240 gradi di latitudine, 16.0460 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Castelluccio Inferiore, Viggianello, Episcopia, Rotonda e Latronico, sono i comuni individuati nella zona del terremoto mentre la città più vicina è risultata essere Potenza, distante 72 chilometri, con Cosenza a 83, Matera a 86 e infine Altamura a 99. Segnaliamo infine una scossa di terremoto registrata poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 23 minuti, in Bosnia, con una magnitudo di 3.7 gradi sulla scala Richter. Le scosse riportate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

