Terremoto oggi Catanzaro M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Matera

E’ sabato 24 giugno 2023 e come sempre anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto verificatesi in Italia e non solo. Stando a quanto si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico “importante” è quello registrato ad Albi, in provincia di Catanzaro, un sisma di magnitudo 2.0 registrato alle ore 8:52 di stamane. Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata a 6 chilometri a est di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia (in Puglia). Il sisma è stato molto leggero avendo avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 3:47 della notte passata, fra venerdì 23 e sabato 24 giugno 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 41.7110 gradi di latitudine, 15.8000 di longitudine, e una profondità di 24 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Monte Sant’Angelo, Cagnano Varano, San Marco in Lamis e Carpino, mentre la città più vicina all’epicentro con almeno 50mila abitanti è risultata essere Manfredonia, distante 14 chilometri, con Foggia più staccata a 35, quindi San Severo alla stessa distanza e Cerignola a 50 chilometri.

TERREMOTO OGGI A MATERA DI M 1.7: I DETTAGLI INGV

Fra le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, sabato 24 giugno 2023, anche quella accaduta a quattro chilometri a nord est di Salandra, in provincia di Matera (siamo in Basilicata).

Anche in questo caso il movimento tellurico è stato lieve, solo 1.7 gradi sulla scala Richter, e l’evento è stato registrato alle ore 1:05 della notte appena trascorsa in una zona con coordinate geografiche pari a 40.5570 gradi di latitudine, 16.3500 di longitudine, e una profondità di 26 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato in zona sono stati individuati i comuni di Grottole, Grassano, Garaguso, San Mauro Forte e Ferrandina. Matera, distante 24 chilometri dall’epicentro è invece risultata essere la città più vicina al sisma, con Altamura più staccata a 35, quindi Potenza a 47 e infine Bitonto a 68.

