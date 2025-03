E’ il classico appuntamento fisso della giornata, quello in cui andiamo ad analizzare le scosse di terremoto oggi, in questo caso, di questo mercoledì 26 marzo 2025. Sono stati pochi gli eventi sismici che l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha prontamente segnalato sul suo classico bollettino, e quello più importante ha leggermente superato la magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Da segnalare un altro sisma ai Campi Flegrei, dopo giorni di tranquillità.

Terremoto Campi Flegrei/ Il report della settimana: solo 42 scosse, eventi sismici in diminuzione

La scossa più importante di oggi, che comunque non ha avuto alcun effetto, è stata quella segnalata in Calabria, in provincia di Catanzaro, una zona che sta tremando e non poco negli ultimi tempi. L’epicentro è stato individuato di preciso a Triolo, e il sisma ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter. In zona i comuni di Marcellinara e Miglierina, a non troppa distanza da Catanzaro visto che la città dista solo nove chilometri dall’epicentro.

Terremoto oggi Ascoli M 1.8/ Ingv ultime notizie, forte scossa di M 6.7 in Nuova Zelanda

TERREMOTO OGGI, EVENTI SISMICI A FOGGIA E A RIETI

Un’altra zona dell’Italia che in questi giorni sta registrando diversi tremori è senza dubbio quella della costa garganica, in Puglia, provincia di Foggia. Anche la notte passata si è avuto un evento sismico, una scossa di magnitudo 1.6 gradi vicino a San Nicandro Garganico e a Poggio Imperiale, ad una trentina di chilometri da San Severo. Spostiamoci verso il centro con una scossa di terremoto oggi localizzata ad Amatrice, in provincia di Rieti.

Il piccolo borgo laziale è famoso per l’omonima pasta ma anche per un devastante terremoto di pochi anni fa: fortunatamente il sisma di oggi, registrato alle ore 00 e 36 minuti, è stato leggero, con una magnitudo di soli 2.2 gradi sulla scala Richter. Chiudiamo con la sopramenzionata scossa di terremoto ai Campi Flegrei, avvenuta ieri sera, alle ore 20:51, con una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter.

Terremoto Campi Flegrei/ Di Vito: “Suolo su di 3 centimetri significa che ci sarà altra sismicità”