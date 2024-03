Terremoto oggi Catanzaro M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Catania

Facciamo il punto come sempre anche oggi, sabato 30 marzo 2024, sulle principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e oltre i confini nazionali. Controllando il bollettino aggiornato in tempo reale dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si evince che l’ultima scossa verificatasi è stata quella avvenuta a quattro chilometri a sud di Serrastretta, località della provincia di Catanzaro, nella regione Reggio Calabria. Si è trattato di un evento tellurico che ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter e che si è verificato stamane all’alba, precisamente alle ore 5:54.

A segnalarlo è stata la Sala Sismica INGV-Roma che ha precisato anche quali siano state le coordinate geografiche del terremoto, leggasi latitudine di 38.9820 gradi e una longitudine di 16.4220 gradi, oltre ad una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. I Comuni individuati nel raggio di 20 km dall’epicentro sono stati quelli di Serastretta, Pianopoli, San Pietro Apostolo, Amato e Miglierina, mentre la città più vicina è risultata essere Lamezia Terme, distante nove chilometri dall’epicentro, con Catanzaro più staccata a 17, quindi Cosenza a 38 e Crotone a 62.

TERREMOTO OGGI A CATANIA, I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato nella giornata di oggi un’altra scossa di terremoto, precisamente nella regione Sicilia. Si è trattato in questo caso di un evento tellurico con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter localizzato lungo la costa catanese, in provincia di Catania.

Il sisma è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma durante la notte passata, alle ore 2:20, in un epicentro con coordinate geografiche pari a 37.4130 gradi di latitudine, 15.2240 di longitudine e una profondità di 22 km. In zona le località di Aci Castello e San Gregorio di Catania, nella provincia catanese, e proprio la città dell’Etna è risultata essere la più vicina all’epicentro, distante 16 chilometri con Acireale più staccata a 23 e quindi Siracusa a 40. Le scosse di terremoto registrate oggi riportate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

