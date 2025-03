Le scosse di terremoto oggi sono state diverse, ma nessuna particolarmente rilevante. La prima cosa da sapere è che la situazione ai Campi Flegrei è di nuovo agitata dopo tre scosse di terremoto, comunque lievi, nella mattinata di oggi. Per quanto riguarda il resto dell’Italia, la principale scossa di terremoto oggi è stata quella registrata in provincia di Catanzaro, alle ore 11:09, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, precisamente in quel di Miglierina. Un altro sisma è stato individuato nel mar Adriatico centrale alle ore 2:30 della notte scorsa con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, sisma che comunque non è stato avvertito da nessuno visto che è avvenuto lontano dalla terraferma.

A tre chilometri da Cesena, in Emilia Romagna, un evento sismico invece di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, localizzato di preciso alle ore 5:00 di questa mattina, nei pressi di Bertinoro e Forlimpopoli, nonché a 16 chilometri da Forlì: si tratta del secondo sisma in due giorni in questa zona, possibile indizio di uno sciame sismico in corso. Attenzione anche alla scossa di terremoto oggi sempre di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter avvenuto lungo la costa siciliana nord orientale, in provincia di Messina.

TERREMOTO OGGI, GLI EVENTI SISMICI DELLE ULTIME ORE

In questo caso l’evento sismico è stato localizzato alle ore 2:42 della notte scorsa vicino a Venetico e Villafranca Tirrena, nonché ad una trentina di chilometri da Messina e a 40 da Reggio Calabria. Infine si segnala una scossa di terremoto oggi nel mar Ionio meridionale avvenuta alle ore 21:54 della serata di ieri, il sisma principale delle ultime ore, avendo avuto una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter.

Anche in questo caso vale comunque il discorso di sopra visto che il sisma, essendo stato registrato in mare aperto, quindi lontano dalla costa, non ha avuto alcun effetto sui residenti della zona. Vedremo come proseguirà la giornata e se emergeranno altre scosse rilevanti. Da segnalare infine una scossa di terremoto oggi in India con una magnitudo di 6.2 gradi sulla scala Richter.

