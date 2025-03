TERREMOTO OGGI IN CALABRIA, PUGLIA E CAMPANIA

Dopo Campania e Puglia, sciame sismico anche in Calabria, dove è stato registrato un terremoto oggi di magnitudo M 3.0 sulla scala Richter. Ma è stato quello di intensità più forte rispetto agli altri quattro che si sono verificati con magnitudo superiore ai 2 gradi. Inoltre, è avvenuto alle ore 06:02 di oggi, domenica 16 marzo 2025. L’attività sismica è monitorata dall’Ingv, che ha raccolto i dati della scossa, individuando l’epicentro a un chilometro da Miglierina, in provincia di Catanzaro, e più precisamente a latitudine 38.9390, longitudine 16.4820 e ipocentro a 10 chilometri di profondità.

Terremoto Campi Flegrei oggi Md 3.9/ Ingv ultime notizie: scossa in diretta tv, inviata Tg1 "Terra trema"

Entro i 5 chilometri dall’epicentro si trovano anche Marcellinara, Amato, Tiriolo e Settingiano. Ma uno sciame sismico è stato registrato anche in Campania, dove sono state registrate tre scosse di terremoto oggi in provincia di Avellino, con la più forte che è stata di magnitudo M 2.6 ed è avvenuta alle ore 00:45 a 4 chilometri da Vallesaccarda.

Terremoto oggi Foggia M 4.4-4.9/ Ingv ultime notizie: sisma avvertito anche a Bari, Brindisi e Termoli

Sulla Costa Garganica, in provincia di Foggia, è stata registrata un’altra scossa di terremoto oggi, dopo la mezzanotte, e più precisamente alle 00:26, ma stavolta di magnitudo 2.3. Dunque, proseguono le scosse anche in questa zona.

FORTE SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ISOLE EGADI

Nella serata di ieri, invece, è stata registrata una forte scossa di terremoto in Sicilia, alle Isole Egadi, che ha preoccupato la popolazione locale. Infatti, il sisma è stato di magnitudo M 4.0 sulla scala Richter ed è stato avvertito fino a Trapani, Marsala, Palermo e Sciacca, anche se è Favignana il Comune più vicino all’epicentro, distante infatti 13 chilometri da questa città. L’epicentro è stato individuato in mare.

Terremoto oggi Campi Flegrei Md 3.5/ Ingv ultime notizie: sisma avvertito dalla popolazione anche a Napoli

Fortunatamente non sono stati registrati danni a cose e persone, infatti i vigili del fuoco non avrebbero ricevuto richieste di intervento o segnalazioni. Ma resta alta l’attenzione, non solo per l’attività sismica che si sta osservando in questi giorni in Italia, in particolare al Sud, ma anche perché le oscillazioni non sono mancate in questa zona negli ultimi tempi, come nella zona di Messina.