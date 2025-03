Tante scosse di terremoto oggi ancora una volta a Catanzaro. La provincia calabrese sta tremando da diversi giorni a questa parte e anche nelle ultime ore e durante la notte da poco passata, sono stati segnalati diversi movimenti tellurici che hanno svegliato dal sonno i residenti. La scossa di terremoto oggi principale, non soltanto nel catanzarese ma in tutta Italia, è stata quella localizzata a due chilometri a nord ovest di Tiriolo, in provincia di Catanzaro. Un sisma che è avvenuto alle ore 3:33 della scorsa notte e che ha fatto registrare una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter. L’epicentro è stato segnalato dall’Ingv vicino a Miglierina e Marcellinata, nonché ad una decina di chilometri da Catanzaro e a 15 da Lamezia Terme oltre che a 43 da Cosenza.

TERREMOTO OGGI CATANZARO M 3.0/ Ingv ultime notizie, sciame sismico in corso, diverse scosse

Dicevamo di molteplici scosse di terremoto in zona, fra cui alcune superiori alla magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, come ad esempio quella di M 2.6 avvenuta alle ore 21:25 di ieri sera, sempre nello stesso epicentro. Situazione decisamente più tranquilla nel resto del Paese, e si segnala una scossa di terremoto oggi nella regione Valle d’Aosta, a sette chilometri a sud est di Oyace, in provincia di Aosta.

TERREMOTO OGGI IN VALLE D’AOSTA E NON SOLO

Il sisma è stato segnalato alle ore 3:05 della notte scorsa con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, in zona Bionaz e Quart, nonché ad 84 chilometri da Torino e a 92 da Moncalieri. Infine segnaliamo un’ultima scossa di terremoto oggi, quella avvenuta alle ore 6:17 di stamane nella regione Marche, una delle zone più attive d’Italia.

La magnitudo è stata di 1.5 gradi sulla scala Richter e l’epicentro a un chilometro a nord di Castorano, in provincia di Ascoli Piceno. Il sisma ha visto interessare i Comuni di Colli del Tronto e di Spinetoli, a circa una trentina di chilometri da Teramo, nella regione Lazio, e a 56 dalla cittadina di Montesilvano, in Abruzzo.

