Terremoto oggi Catanzaro M 4.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Foggia

Una scossa di terremoto è stata segnalata oggi, giovedì 13 ottobre 2022, in Italia. Così come fatto sapere dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno si occupa appunto di analizzare e classificare i vari movimenti tellurici, l’ultimo evento è quello individuato a Catanzaro, precisamente lungo la Costa Ionica Catanzarese, con una magnitudo di ben 4.4 gradi sulla scala Richter.

L’evento è avvenuto di preciso poco prima dell’una della scorsa notte, alle ore 00 e 44 minuti, e registrato con coordinate geografiche pari a 38.8130 gradi di latitudine, 16.6140 di longitudine, e una profondità di 36 chilometri sotto il livello del mare. I comuni in zona sono stati quelli di Staletti, San Floro, Borgia e Squillace, tutti del catanzarese, e proprio Catanzaro è risultata essere la città più vicina al sisma, distante solo 11 chilometri, con Lamezia Terme a 31, quindi Crotone a 53 e Cosenza a 62. La scossa è stata avvertita in maniera indistinta dai residenti della zona, ma non ha provocato alcun danno ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI A CATANZARO E FOGGIA: NUMEROSE SCOSSE NELLA NOTTE

Tra l’altro è stata susseguita anche da altri due eventi tellurici superiori alla magnitudo 2.0 gradi, precisamente uno alle 3:36 di notte a con una magnitudo di 2.4, registrato a 6 chilometri ad est di San Floro (CZ), e uno di magnitudo 2.0 alle 1:05, a sette chilometri a nord est di Staletti. Da segnalare infine una scossa di terremoto registrata oggi in Puglia, precisamente a cinque chilometri a sud est di San Giovanni Rotondo, nota località della provincia di Foggia, con una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è avvenuto all’alba di oggi, alle ore 4:40 registrato con coordinate geografiche (lat, lon) 41.6840, 15.7710 ad una profondità di 19 km. Manfredonia e Foggia sono risultate essere le due città più vicine all’epicentro, e anche in questo caso non sono stati segnalati danni a vide di comunicazioni ed edifici, ne tanto meno dei feriti.











