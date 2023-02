Terremoto oggi Cesena M 1.8/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Perugia

Anche oggi, martedì 28 febbraio 2023, facciamo il punto su quali siano state le scosse di terremoto più importanti verificatesi in Italia e all’estero. Secondo quanto riportato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il suo consueto bollettino, l’ultimo movimento tellurico è stato quello avvenuto a un chilometro a sud ovest di Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena, in Emilia Romagna. Il sisma è stato molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato di preciso alle ore 1:36 della notte passata, fra lunedì 27 e martedì 28 febbraio 2023.

Terremoto oggi mar Tirreno M 2.6/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Norcia

Le sue coordinate geografiche, stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono invece state 44.1120 gradi di latitudine, 12.3270 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Montiano, Longiano, Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, mentre la città più vicina è risultata essere Cesena, distante solo 7 chilometri dall’epicentro, con Rimini più staccata a 20, quindi Forlì a 26, Ravenna a 36, e Faenza a 40.

Terremoto oggi Messina M 2.7/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Parma

TERREMOTO OGGI A PERUGIA DI M 1.6: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi nella regione Umbria, precisamente a sette chilometri a nord ovest di Valfabbrica, in provincia di Perugia. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico molto lieve, di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 5:07 di oggi.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.2200 gradi di latitudine, 12.5770 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre le località in zona sono state Gubbio, Assisi, Gualdo Tadino, Bastia Umbria e Fossato di Vico, tutte della provincia del perugino. Proprio Perugia è risultata essere la città più vicina alla zona del sisma, distante 20 chilometri, con Foligno più staccata a 31. Le scosse di terremoto registrate oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

Terremoto oggi Lucca M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche in Calabria

© RIPRODUZIONE RISERVATA