Terremoto oggi Cesenatico M 3.5/ Ingv ultime notizie, diverse scosse a Malta

E’ giovedì 26 gennaio 2023 e anche oggi andremo a fare il punto su quanto accaduto nelle scorse ore in Italia dal punto di vista sismico, i terremoti più gravi delle ultime ore registrati in Italia e non solo. Come riferisce l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma per importanza è stato quello avvenuto a Gambettola, a poca distanza da Cesenatico, alle ore 7:00 di stamane, un sisma di magnitudo 3.5 gradi sulla scala Richter (anticipata da una di M 3.2) avvertita indistintamente dalla popolazione locale. Da segnalare anche una serie di movimenti tellurici in quel di Malta, isola che si trova a sud dell’Italia, non troppo distante dalla Sicilia. In totale si sono registrate ben sette movimenti tellurici dalle ore 21:14 di ieri sera, a cominciare da quello di magnitudo 3.9 gradi sulla scala Richter localizzato alle ore 22:51.

Oggi, invece, il terremoto più forte è stato quello di magnitudo 3.7 gradi registrato alle ore 2:05, nel cuore della notte passata fra mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio 2023. Come riferito dall’Ingv, il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 34.8520 gradi di latitudine, 14.2370 di longitudine, e un ipocentro, la profondità, pari a 14 chilometri sotto il livello del mare. Non si hanno per il momento notizie di feriti o danni, ma aggiornamenti più certi arriveranno nel corso delle prossime ore.

TERREMOTO OGGI IN LIBIA E A FORLÌ-CESENA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata oggi fuori dai confini nazionali, precisamente in Libia. Stiamo parlando di un sisma di magnitudo 3.3 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 2:43 di notte, e localizzato con un epicentro avente coordinate geografiche pari a 34.9050 gradi di latitudine, 13.3990 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello marino.

Infine, per quanto riguarda il nostro territorio, il terremoto più “forte” di oggi è stato quello avvenuto in Emilia Romagna a sette chilometri a nord ovest di Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena. L’evento ha avuto una magnitudo di soli 1,8 gradi sulla scala Richter e le sue coordinate geografiche sono state 44.1790 gradi di latitudine, 12.3140 di longitudine, e una profondità di 20 chilometri sotto il livello del mare. Cesenatico, Gatteo, Cervia e Montiano sono state, secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, le località più vicine all’epicentro, mentre Cesena è stata la cittadina più prossima, distante 7 chilometri, con Forlì a 22 e Rimini a 24.

