Terremoto oggi Cina M 5.7: feriti ed edifici crollati/ Ingv, a Caltanissetta scossa di M 3.5

Un terremoto oggi di magnitudo 5.7 nella scala Richter ha creato disagi nel nordest della Cina. Il centro terremoti cinese Cenc ha localizzato l’epicentro del sisma vicino al villaggio di Wangdagua, mentre secondo i dati dell’Us Geological Survey, la scossa si è verificata a 26 chilometri dalla città di Dezhou, nella provincia di Shandong, a una profondità di 10 chilometri. Successivamente ci sono state una sessantina di scosse di assestamento.

La scossa delle 2:34 ora locale, come riportato da Ansa, è stata avvertita in diverse zone e ha provocato dei danni ingenti. Sono infatti crollati 156 tra edifici e abitazioni. Almeno 21 persone sono rimaste ferite. Non si segnalano per il momento vittime. Il sistema di monitoraggio USGSPAGER, che prevede le conseguenze dei terremoti, tuttavia, ha emesso in queste ore un allarme rosso. Il che significa che sono possibili ulteriori problematiche per persone e cose. Il Ministero della gestione delle emergenze ha avviato di conseguenza una risposta di livello 4 e ha inviato una squadra per eseguire operazioni di soccorso nella zona colpita.

Anche in Italia ci sono state delle scosse di terremoto oggi. A tremare è stata la Sicilia con un sisma di magnitudo 3.5 sulla scala Richter che è stato registrato alle ore 6:34 tra le province di Caltanissetta e Palermo. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a sette chilometri di profondità ed epicentro a un chilometro dalla nissena Villalba e a dieci dalla palermitana Valledolmo.

Il fenomeno non sembrerebbe avere causato danni a cose o persone, anche se è stato avvertito all’alba da alcuni abitanti della comunità più vicina. La situazione dunque è del tutto controllo, con le autorità competenti che sono a disposizione della popolazione nel caso in cui dovessero presentarsi eventuali problemi derivanti dalla scossa.

