Terremoto oggi Cina M 6.6/ Ingv ultime notizie, diverse scosse a Macerata

E’ lunedì 5 settembre 2022, e anche oggi facciamo il punto sulle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia nonché sul suolo straniero da parte dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno si occupa di registrare e analizzare i vari movimenti tellurici che avvengono sulla terra. L’ultimo sisma segnalato è quello registrato in Cina, precisamente nel sud ovest del Paese, in quel di Sichuan. Si è trattato di un evento tellurico importante, di ben 6.4 gradi sulla scala Richter localizzato alle ore 6:52 italiane, le 12:52 in Cina. Ancora non è chiaro se ci siano stati danni o feriti. Un’altra scossa di terremoto oggi, è stata quella localizzata a tre chilometri a est della località di Ripe San Ginesio, in provincia di Macerata (siamo nelle Marche). Il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato dai sismografi nel cuore della notte scorsa, alle ore 2:47 fra domenica 4 e lunedì 5 settembre 2022.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.1360 gradi di latitudine, 13.4020 di longitudine, e una profondità di 22 chilometri sotto il livello del mare, mentre, stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona vi sono i comuni di Loro Piceno, Sant’Angelo in Pontano, Colmurano, Montappone e Massa Fermana. Ancona, distante 55 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Teramo più staccata a 58, e Foligno a 60.

TERREMOTO OGGI M 1.6 A MONTE CAVALLO, I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto nella giornata di oggi a Ripe San Ginesio di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter, alle ore 1:30 di notte, nonché un sisma leggermente più lieve a Monte Cavallo, sempre in provincia di Macerata.

In quest’ultimo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 1.6 gradi , registrato alle ore 5:16 di questa mattina e classificato con coordinate geografiche pari a 42.9720 gradi di latitudine, 13.0560 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello marino. Visso, Ussita, Fiordimonte, Pieve Torina e Preci, i comuni limitrofi, mentre Foligno e Perugia sono le due città più vicine all’epicentro, distanti rispettivamente 29 e 56 chilometri. Tutte e tre le scosse di terremoto registrate oggi e riportate su questa pagina, non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

