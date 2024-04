Terremoto oggi Cittanova ML 3.5/ Ingv ultime notizie: scosse continue in provincia di Reggio Calabria

Cominciamo la settimana facendo il punto, come ogni giorno, sui movimenti tellurici che hanno interessato il nostro territorio nella giornata odierna. Un sisma di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona a 4 km a Sud da Cittanova, in provincia di Reggio Calabria alle ore 02:11:07 tra il 21 e il 22 aprile. La scossa è avvenuta con coordinate geografiche latitudine 38.3200 e longitudine 16.0790 e ad una profondità di 16 km. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica INGV-Roma.

La scossa localizzata a Cittanova è stata seguita da altre con epicentro a pochi km di distanza, a Molochio. Un nuovo movimento si è infatti registrato pochi minuti dopo, circa 10, alle 02:21:54 con coordinate 38.3130 e 16.0800 ad una profondità di 16 km. Tra i paesini più vicini al terremoto troviamo Molochio e appunto Cittanova, poi ancora Terranova Sappo Minulio, Taurianova, Antonimina, Oppido Mamertina, Varapodio, San Giorgio Morsetto e Cimino. Reggo Calabria si trova invece a 44 km mentre Messina a 48. La terra nella zona ha continuato a tremare e due nuove scosse sono state registrate alle 03:29 e alle 03:49.

Nuove scosse in mattinata

Sempre al largo della Calabria, un’altra scossa di terremoto con magnitudo ML 2.3 è stata registrata nella zona del Tirreno Meridionale alle 05:42:16 ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.8900, 15.5550 ad una profondità di 86 km. In questo caso la città da almeno 50.000 abitanti più vicina è Lamezia Terme ma ovviamente la scossa non è stata avvertita vista la magnitudo molto esigua e la grande distanza.

Particolarmente calda anche in mattinata la terra in Calabria. Un’altra scossa di magnitudo ML 2.0 è stata registrata a 4 km a Sud da Cittanova alle 06:58:54: questa volta la profondità è stata di 14 km e a localizzare il movimento è stata sempre la sala sismica INGV di Roma. Nei pressi dell’epicentro troviamo appunto Cittanova e Molochio e poi ancora tutta una serie di paesini della provincia di Reggio Calabria, che sembrano comunque non aver avvertito la scossa, di bassa magnitudo.

