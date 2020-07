Terremoto oggi confine Italia-Slovenia M 4.2/ Ingv ultime scosse, paura in Friuli

Un violento terremoto è stato registrato oggi in Italia, precisamente lungo il confine fra la nostra nazione e la Slovenia. Alle ore 4:50 di oggi, venerdì 17 luglio, la terra ha tremato con una magnitudo di 4.2 gradi sulla scala Richter, come riferito tempestivamente dai professionisti dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma si è verificato non troppo lontano dal Friuli Venezia Giulia, di preciso nella città slovela di Plezzo, a 17 chilometri di distanza dai comuni di Taipana e Pulfero, in provincia di Udine. Le coordinate geografiche esatte sono state 46.32 gradi di latitudine e 13.54 di longitudine, mentre la profondità è stata individuata a sette chilometri sotto il livello del mare. La scossa è stata avvertita in maniera indistinta sia in Friuli Venezia Giulia quanto in Veneto, vista la sua forza, ma al momento non sono giunte segnalazioni in merito a danni alle persone o alle cose.

TERREMOTO OGGI SUL CONFINE ITALIA-SLOVENIA, TREMA ANCHE ACCUMULI

Quello appena elencato è l’ultimo ed unico terremoto verificatosi nei pressi del Belpaese in questa giornata di oggi. In precedenza era stato segnalato dalla Sala Sismica Ingv in Roma, una scossa in quel della regione Lazio, precisamente nella località di Accumuli, provincia di Rieti, zona ad alta intensità sismica. L’evento tellurico si è verificato nella tarda serata di ieri, alle ore 22:54 di preciso, ed ha avuto una magnitudo ben più leggera rispetto al sisma di cui sopra, essendo stata di 2.1 gradi sulla scala Richter. In merito alle coordinate geografiche, invece, il terremoto è stato localizzato in una zona pari a 42.7 gradi di latitudine e 13.16 di longitudine, mentre la profondità è stata localizzata a 10 km sotto il livello marino. Le città più vicine all’epicentro sono state Cittareale, Norcia, Cascia, Amatrice, Arquata del Tronto, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e infine Posta, tutte località più volte menzionate su queste pagine. Per quanto riguarda le città più importanti, si segnalano L’Aquila, Teramo, Terni e Foligno, dislocate in un raggio di una cinquantina di chilometri. Il sisma di ieri ad Accumuli non ha provocato alcun danno ne ferito.



