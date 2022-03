Terremoto oggi confine Italia-Svizzera M 1.7/ Ingv ultime notizie, scossa a Rieti

Facciamo il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia e nel resto del mondo, così come segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo evento tellurico registrato nel nostro Paese è quello avvenuto lungo il confine con la Svizzera, durante la notte appena passata, precisamente alle ore 2:17 fra giovedì 24 e venerdì 25 marzo 2022.

Si è trattato comunque di un sisma molto lieve in quanto la sua magnitudo è stata di 1.7 gradi sulla scala Richter. In merito alle coordinate geografiche, l’epicentro è stato localizzato a meno di cento chilometri da Varese, la cittadina italiana più vicina, e classificato con 46.128 gradi di latitudine, 7.621 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma, ovviamente, non ha provocato alcun danno a vie di comunicazione o edifici, ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI CONFINE ITALIA SVIZZERA, TREMA ANCHE RIETI: I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi l’Ingv non ha segnalato altre scosse di terremoto “importanti” ne tanto meno superiori alla magnitudo 2.0 gradi, di conseguenza l’ultimo movimento tellurico “rilevante” resta quello che si è verificato nella serata di ieri nella regione Lazio, in provincia di Rieti. Siamo precisamente a due chilometri a est dalla località di Borbona, e l’evento ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter.

Il terremoto è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 18:18 di ieri, e classificato con un epicentro con coordinate geografiche pari a 42.513 gradi di latitudine, 13.156 di longitudine, e un ipocentro, la profondità, di 14 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni in zona e che potrebbero quindi aver avvertito la scossa, si segnalano Posta, Montereale, Cagnano Amiterno, Micigliano e Cittareale, paesi della provincia di Rieti e de L’Aquila, visto che il terremoto è avvenuto a cavallo fra due regioni, l’Abruzzo e appunto il Lazio. Anche in questo caso non si sono verificati danni.

