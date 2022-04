Terremoto oggi Cosenza M 1.9/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Rovigo

Anche oggi, giovedì 21 aprile 2022, andiamo a visionare e analizzare quali sono state le scosse di terremoto registrate sia in Italia quanto nel resto del mondo. Stando a quanto fatto sapere dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma più significativo delle ultime ore è quello che è avvenuto a tre chilometri a nord est di San Giorgio Albanese, in provincia di Cosenza.

L’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 26 minuti, in una zona con coordinate geografiche pari a 39.5960 gradi di latitudine, 16.4860 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, l’evento tellurico è avvenuto nei pressi si Vaccarizzo, San Cosmo, San Demetrio Corone e Rossano, tutte località del cosentino, e proprio Cosenza è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 39 chilometri, con Lamezia Terme a 70, quindi Catanzaro a 77 e Crotone e 79.

TERREMOTO OGGI A ROVIGO, I DETTAGLI DELL’INGV

Un’altra scossa di terremoto registrata oggi dall’Ingv è quella avvenuta in Veneto, precisamente a un chilometri a nord ovest della località di Giacciano con Baruchella, in provincia di Rovigo. In questo caso il sisma è stato un po’ più lieve rispetto al precedente, avendo avuto una magnitudo di soli 1.5 gradi sulla scala Richter, mentre le sue coordinate geografiche sono state 45.0710 gradi di latitudine, 11.4430 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

L’evento tellurico veneto è avvenuto alle ore 00 e 57 minuti di oggi, e stando a quanto segnalato dall’Ingv in zona si trovano i comuni di Trecenta, Badia Polesine, Castelbaldo, Masi, Castagnaro e Canda. Le città più vicine all’epicentro risultano invece essere Rovigo, Ferrara e Padova, distanti rispettivamente 27, 30 e 51 chilometri. Entrambe le scosse non hanno causato danni a edifici o vie di comunicazione, ne tanto meno dei feriti.

