Terremoto oggi Cosenza M 2.0/ Ingv ultime notizie, trema anche Catanzaro

Facciamo il consueto punto sulle scosse di terremoto che sono state registrate nella giornata di oggi, venerdì 10 dicembre 2021, o nelle ultime ore, sia in Italia quanto oltre i confini. Come sempre ci affidiamo al bollettino aggiornato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, da cui si evince che l’ultimo sisma registrato sul suolo nazionale è stato quello di stamane, poco prima dell’alba, in provincia di Cosenza (Calabria). A cinque chilometri a ovest di Rota Greca è stata segnalata una scossa di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, alle ore 5:08.

Terremoto oggi mar Ionio M 2.9/ Ingv ultime notizie, forte scossa in Giappone

Il terremoto calabrese ha avuto coordinate geografiche pari a 39.465 gradi di latitudine e 16.058 di longitudine, oltre ad una profondità, il cosiddetto ipocentro, pari a 28 chilometri sotto il livello del mare. Diversi i comuni nella zona segnalati dalla Sala Sismica INGV-Roma, a cominciare da Guardia Piemontese, passando per San Martino di Finita, Fuscaldo e Lattarico, e arrivando fino a Cerzeto, tutte località del cosentino. A livello di città, invece, viene segnalata Cosenza a 26 chilometri di distanza, quindi Lamezia Terme a 59 e infine Catanzaro a 77.

Terremoto oggi Perugia M 2.0/ Ingv ultime notizie, trema anche Catanzaro

TERREMOTO OGGI A COSENZA E A CATANZARO: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

E a proposito di quest’ultima, nella notte passata fra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre 2021, l’Ingv ha segnalato un terremoto lieve, di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter, localizzato a 3 chilometri a sud est del comune di Decollatura, in provincia di Catanzaro.

Il sisma è avvenuto di preciso all’una e 54 minuti, e l’epicentro è stato localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 39.035, 16.382 ad una profondità di 19 km. Serrastretta, Soveria Mannelli, Paltania, Carlopolo e Panettieri sono stati i comuni segnalati in zona, mentre Lamezia terme, Catanzaro e Cosenza le cittadine limitrofe, distanti rispettivamente dall’epicentro 8, 23 e 31 chilometri. In tutti e due i casi segnalati, vista anche la magnitudo lieve, non si sono verificati danni a edifici o vie di comunicazioni, ne tanto meno feriti.

Terremoto oggi Tirreno Meridionale M 2.8/ Ingv ultime notizie, trema anche Foggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA