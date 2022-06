Terremoto oggi Cosenza M 2.0/ Ingv ultime notizie, trema la terra anche a Ferrara

Ritorna l’appuntamento con il bollettino terremoto oggi, domenica 19 giugno 2022, caratterizzato dai dati diffusi in tempo reale dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, meglio noto con l’acronimo INGV. Stando alle statistiche riportate sul sito internet ufficiale, l’ultimo terremoto significativo in ordine cronologico per quanto riguarda la giornata di oggi è stato quello localizzato a Paludi, in provincia di Cosenza, con epicentro a cinque chilometri a sud-ovest dalla cittadina calabrese.

Più dettagliatamente, come hanno registrato le apparecchiature della sala sismica INGV di Roma, si è trattato di una scossa di magnitudo pari a 2.0 gradi sulla scala Richter, avvenuta di preciso alle 6.59 con un epicentro avente coordinate geografiche pari a 39.4900 gradi di latitudine e 16.6490 di longitudine e con una profondità di 29 chilometri sotto il livello del mare. In zona si trovano i Comuni di Longobucco, Cropalati, Caloveto, Rossano, Bocchigliero, Crosia, Pietrapaola, Calopezzati, Corigliano Calabro, Mandatoriccio, Campana e San Giorgio Albanese.

TERREMOTO OGGI A COSENZA E FERRARA, I DETTAGLI INGV

Quello di Cosenza non è stato l’unico terremoto riscontrato oggi dall’INGV. Fra quelli degni di nota, campeggia anche quello delle 2.22 a 3 chilometri a nord di Formignana, in provincia di Ferrara (in Emilia-Romagna). In quel caso l’evento è stato di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter, avente coordinate geografiche pari a 44.8700 gradi di latitudine e 11.8600 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

In zona si trovano le località di Copparo, Tresigallo, Jolanda di Savoia, Masi Torello, Ro, Crespino, Guarda Veneta, Polesella, Fiscaglia, Voghiera, Ostellato, Berra, Villanova Marchesana, Canaro, Bosaro, Pontecchio Polesine, Gavello, Arquà Polesine, Papozze, Frassinelle Polesine, Ferrara, Portomaggiore e Codigoro. Inoltre, il terremoto di oggi è stato localizzato a 19 chilometri a est di Ferrara, a 23 km a sud di Rovigo, a 57 km a nord-ovest di Ravenna, a 58 km a nord-est di Bologna, a 59 km a nord di Imola, a 60 km a sud di Padova, a 65 km a nord di Faenza, a 73 km a sud-ovest di Venezia, a 73 km a nord di Forlì, a 77 km a est di Carpi, a 78 km a est di Modena, a 79 km a sud-est di Vicenza, a 87 km a nord-ovest di Cesena, a 93 km a sud-est di Verona, a 94 km a sud-ovest di Treviso e a 99 km a est di Reggio Emilia.

