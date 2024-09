E’ venerdì 6 settembre 2024, si segnalano fino ad ora poche scosse di terremoto oggi, tutte decisamente modeste. Solo una ha infatti superato la magnitudo di 2.0 gradi mentre tutte le altre non sono riuscite a varcare questa soglia, assestandosi fra lo 0 e l’1. La scossa di terremoto oggi principale è stata quella localizzata nella regione Calabria, di preciso a tre chilometri a nord del comune di Carolei. Si è trattato di un evento tellurico che l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato la notte passata, alle ore 2:07, con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato nei pressi del comune di Mendicino, a soli tre chilometri da Cosenza e a 35 da Lamezia Terme.

Un’altra scossa di terremoto oggi è quella avvenuta oltre i confini nazionali, di preciso in Indonedia, nella regione di Sumatra, in mare aperto. Il sisma in questo caso è stato importante, avendo avuto una magnitudo di 5.2 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 3:06 italiane: non si segnalano danni ne tanto meno dei feriti anche perchè il movimento tellurico è avvenuto in mare, quindi i suoi effetti sono risultati attutiti.

TERREMOTO OGGI: IERI SERA UNA SCOSSA A PERUGIA

Nessun’altro terremoto oggi viene segnalato mentre nella tarda serata di ieri, precisamente alle ore 23:13, sempre l’Ingv ha localizzato a sette chilometri a sud di Pietralunga, in provincia di Perugia, una nuova scossa. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico molto lieve, con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, individuato nei pressi di Gubbio nonché a 31 chilometri da Perugia, a 48 da Arezzo e a 51 da Foligno.

Infine, fra le scosse di terremoto localizzate ieri che non vi avevamo riportato in precedenza, anche un sisma ai Campi Flegrei. Il movimento è stato molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.0 grado sulla scala Richter, che non ha causato alcun danno. Si tratta dell’ennesimo sisma leggero che la zona della caldera sta registrando nell’ultimo mese, confermando quindi un trend positivo.

