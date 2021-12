Terremoto oggi Cosenza M 2.3/ Ingv ultime notizie, sisma anche in Svizzera

Ecco quali sono state le scosse di terremoto registrate oggi e nelle ultime ore in Italia così come nel resto del mondo, il consueto bollettino dei movimenti tellurici aggiornato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo terremoto segnalato nella giornata di oggi è stato quello verificatosi la scorsa notte, alle ore 1:53 fra venerdì 10 e sabato 11 dicembre 2021. Si è trattato di una scossa di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter verificatasi lungo la Costa Calabra nord occidentale, in provincia di Cosenza.

L’evento è stato classificato dall’Ingv con coordinate geografiche pari a 39.194 gradi di latitudine, 15.76 di longitudine e una profondità di 58 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda le città vicine all’epicentro, la Sala Sismica INGV-Roma, ha segnalato Cosenza, Lamezia Terme e Catanzaro, distanti rispettivamente 44, 54 e 79 chilometri. Il sisma si è verificato in mare aperto, lontano dalla terraferma, e per questo non ha interessato da vicino i comuni.

TERREMOTO OGGI A COSENZA, SVIZZERA E TIRRENO MERIDIONALE: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato anche un terremoto di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter avvenuto non in Italia ma in Svizzera, precisamente nei pressi del confine fra la nazionale elvetica, quindi la Francia e la Germania.

Il terremoto in questione ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter e l’epicentro è stato individuato in zona Basilea, con coordinate geografiche pari a 47.42 gradi di latitudine, 7.674 di longitudine, oltre ad una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto in questione è stato registrato poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00:08, e non ha causato danni a persone e/o cose. Segnaliamo infine un ultimo terremoto, quello delle ore 13:07 di ieri di magnitudo 2.3 gradi, avvenuto anche in questo caso in mare aperto, nel Tirreno Meridionale, ad una profondità di 24 chilometri sotto il livello marino.

